Pd fiorentino: si dimette il segretario Piccioli

Il passo indietro ieri sera durante la direzione cittadina dei Dem. Nardella lo ringrazia: "In questi anni ottimi risultati, abbiamo vinto tutte le sfide elettorali più importanti. Ora serve una guida autorevole, equilibrata e inclusiva"

(DIRE) Firenze, 25 ott. - Massimiliano Piccioli non è più il segretario del Pd fiorentino. Le sue dimissioni sono arrivate ieri sera, durante la direzione cittadina dei dem. Un passo indietro commentato così dal sindaco Dario Nardella, a margine di un'iniziativa in Camera di commercio: "Ringrazio Piccioli per il lavoro fatto in questi anni riscuotendo ottimi risultati, perché a Firenze tutte le sfide elettorali più importanti sono state vinte. Credo che il modo e i tempi con cui è arrivato a questa decisione siano corretti, anche perché consentono, come credo e mi auguro, un avvicendamento non traumatico".

Per il Pd di Firenze, aggiunge, "ora si apre una fase delicata che il partito dovrà governare con grande attenzione e senso di responsabilità". Secondo Nardella, infatti, è necessario "individuare una guida autorevole, equilibrata e inclusiva" senza "dimenticare che il Pd di Firenze ha ottenuto i risultati elettorali più alti d'Italia, quindi rappresenta un punto di riferimento a cui guarda anche il livello nazionale".

