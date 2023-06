Pallanuoto Paralimpica: Rari Nantes Florentia Campione d'Italia

La Rari Nantes Florentia ha battuto la Lazio ed è Campione d'Italia. Nell'ultimo atto della final six scudetto in scena alla Scandone di Napoli per il secondo anno consecutivo, il team guidato da Laura Perego non fa sconti e con un meritato 10 a 8 porta in riva all'Arno il primo scudetto della storia della pallanuoto paralimpica.

Un successo costruito gara dopo gara nelle dieci partite e altrettante vittorie consecutive di questa rinnovata formula scudetto, cominciata con i preliminary round di Aprile e Maggio dove la squadra dell’ex portiere delle Rari Girls aveva già mostrato i muscoli chiudendo il concentramento Nord da capolista imbattuta con sei vittorie e novantadue goal. Bottino ampliato e migliorato in questa final six partenopea con un poker di vittorie, avviato e concluso proprio contro la SS Lazio al debutto e nella finalissima con venti goal in due partite, con i cugini della Crazy Waves Pisa (21 a 4) nel secondo quarto di finale e con la Waterpolo Ability Lombardia, in semifinale (20-8).

Per la Florentia che contro i capitolini riscatta la finale di Supercoppa di due anni fa persa al fotofinish, un successo che si aggiunge a due Coppe Italia (2021, 2022) e una Super Coppa Italiana (2022) che di fatto rendono la società gigliata il primo club per titoli nel giovane ma prestigioso scenario paralimpico italiano oltre alla prima ed unica società natatoria nazionale ad avere il doppio tricolore nella pallanuoto Federazione Italiana Nuoto e Federazione Italiana Nuoto Paralimpico.

Nel dream team Toscano, oltre ai sei atleti d’interesse nazionale capitanati dalla unica donna in acqua Federica Aquino, Federico Mazzinghi, Niccoló Di Gangi, Federico Fattori, Andrea Capalbo, e la medaglia d’argento della 4x100 maschile paralimpica, Simone Ciulli. Insieme a loro lo storico capitano Elio Jr. Filidei, Cristian Marchini, Raffaele Di Luca, Riccardo Rossi, Cesare Nocera e Alessio Signorini.

In panchina con l’ex portiere delle Rari Girls Laura Perego, laureata in fisica, la vice Allegra Lapi, ex stella Azzurra del sette-rosa olimpico Londra 2012 che da quest’anno ha preso il posto di un'altra ex giocatrice delle Rari Girls, Gloria Giachi trasferitasi all’estero per motivi personali.

Per il Presidente della Rari Nantes Florentia, nonché vice Presidente vicario della Federazione Italiana Nuoto Andrea Pieri, da sempre vicino al mondo del sociale con la sua ONLUS Rarini per Amore, una soddisfazione enorme: “Ringrazio l’allenatrice, lo staff e tutti i giocatori per aver regalato questa ennesima gioia alla Rari e a Firenze. Tengo a precisare che questo scudetto ha un valore doppio, anzi triplo perché racchiude tre principi fondamentali che da centoventi anni questa società porta avanti con orgoglio, sport, integrazione e solidarietà.

A rientro dagli internazionali di nuoto a Roma organizzeremo una grande festa per omaggiare tecnici, squadra e staff. Oltre a tutto il comporto tecnico un plauso particolare lo vorrei riservare ai dirigenti e alla Fondazione CR Firenze che da due anni si fa carico grazie a un contributo economico importante della nostra pallanuoto paralimpica. L’auspicio è quello di trovare sinergie simili anche in altri settori in grado di riportare la Rari Nantes Florentia nell’olimpo dello scenario nazionale e internazionale della pallanuoto maschile e femminile”.

"Siamo orgogliosi del bellissimo risultato - dichiara Nicola Armentano, consigliere della Città Metropolitana di Firenze delegato allo Sport - La pallanuoto paralimpica consegue un risultato altissimo, frutto di tenacia, rigore, capacità di essere uniti verso l'obiettivo. Inviteremo gli atleti e il team in Palazzo Medici Riccardi, sede della Metrocittà, per celebrare insieme questa vittoria".