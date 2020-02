Palazzo Medici Riccardi: transenne per tutto il 2020?

Interrogazione in Metrocittà di Territori Beni Comuni: gli stanziamenti dovrebbero arrivare nel 2021. Palagi e Bundu (SPC): "Purtroppo chi ha in mente una città vetrina spesso preferisce sfavorire luoghi pubblici in cui sedersi"

«Palazzo Medici Riccardi non è solo un riferimento per presidi e manifestazioni. Si tratta di un punto importante della Città di Firenze, che con la sua storia ha sempre saputo offrire anche un momento di riposo a chi passa per le vie che lo costeggiano. Da ormai oltre un anno è transennato, senza che ci siano cartelli con cui rassicurare la cittadinanza su quando terminerà l’attuale situazione". Così Dmitrij Palagi e Antonella Bundu (consigliere e consigliera comunale di Sinistra Progetto Comune), che proseguono: "Il gruppo consiliare Territori Beni Comuni, in Città Metropolitana, ci ha informato di come gli stanziamenti per i lavori dovrebbero arrivare soltanto nel 2021, lasciando invariata la situazione per ancora molti mesi. Sappiamo che chi ha in mente una città vetrina spesso preferisce sfavorire luoghi pubblici in cui sedersi, ma in questo caso parliamo anche di un indiscutibile patrimonio del territorio. Per questo vogliamo ringraziare il gruppo consiliare di Carpini e Falchi, che oggi ha presentato un’interrogazione per avere maggiori informazioni e spiegazioni».