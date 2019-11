Padri separati: flash mob a Firenze

Draghi, Torselli e Sollazzo di Fratelli d'Italia hanno partecipato all'iniziativa in piazza S.Giovanni

L' Associazione Mantenimento diretto Movimento, per l'Uguaglianza Genitoriale (MdM) ha organizzato domenica 24 novembre 2019 su tutto il territorio nazionale una manifestazione che ha previsto al suo interno la realizzazione di un Flash Mob a tema, per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della bigenitorialità e della cogenitorialità, ponendo il focus sulla condizione discriminatoria sia dei figli coinvolti in separazioni genitoriali, sia di quei genitori non collocatari che si vedono ridurre, se non azzerare, i tempi di frequentazione con i figli.

Draghi, Torselli e Sollazzo di Fratelli d'Italia hanno partecipato al flash mob a Firenze alle ore 11.00 in piazza S.Giovanni che si è svolto regolarmente.

La politica trasversale è stata invitata a partecipare. Il tema rappresentato riguardava la tutela dei diritti dei bambini. L'associazione MdM ritiene che la Politica Nobile su questi Temi dovrebbe Sempre partecipare UNITA. Grande attenzione è stata mostrata dai rappresentanti Regionali e Comunali del gruppo FdI, che hanno raggiunto la delegazione dell'associazione MdM e partecipato attivamente al momento di sensibilizzazione.