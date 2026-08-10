Operazione antidroga in via del Pesciolino

Un arresto per spaccio nella mattinata di martedì 21 luglio a Firenze. Protagonista un 29enne già noto alle forze dell’ordine, fermato dalla Polizia di Stato in un appartamento di via del Pesciolino.

L’operazione è scattata dopo un’attività info-investigativa della Squadra Mobile della Questura di Firenze. Giunti sul posto, gli agenti si sono divisi: una parte è entrata nell’abitazione, l’altra è rimasta a presidiare l’area esterna.

Proprio da lì hanno visto il 29enne affacciarsi a una finestra e lanciare un sacchetto nel giardino sottostante. Recuperato immediatamente, il pacchetto conteneva circa 40 grammi di anfetamina e metanfetamina.

La perquisizione all’interno dell’appartamento ha poi portato ad altri rinvenimenti: 23 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 12.175 euro in contanti. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Il 29enne, già con precedenti a carico, è stato arrestato e condotto nel carcere di Sollicciano in attesa della convalida della misura precautelare.