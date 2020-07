Oggi Fiorentina-Cagliari tra incroci e voglia di rivincita

Alle 19,30 al Franchi una sfida importante per i viola che giocano meglio in trasferta che in casa. Sardi (specialisti in pareggi esterni, 5 nelle ultime 10 gare) con l'ex Simeone in attacco, gigliati decisi a cancellare il 5-2 subìto all'andata. Ribery convocato, out Benassi per infortunio e Pezzella per squalifica. Con Manganiello 4 vittorie su 4

Fiorentina-Cagliari (stadio Franchi, ore 19,30) è una sfida di per sé suggestiva, tra due delle poche squadre che negli ultimi 55 anni sono riuscite a portare lo scudetto fuori da Torino e Milano. Quella di stasera avrà qualche motivo particolare di interesse, come il ritorno a Firenze di Simeone, la sfida con Nainggolan a lungo vicino al club toscano e la presenza o meno in campo di Ribery, che è stato convocato da mister Iachini. L'infortunio patito a Parma era leggero, il francese si è allenato regolarmente con i compagni. A tener banco nelle ultime ore è stato piuttosto il furto subìto dal fuoriclasse transalpino, e le sue parole che hanno diviso la tifoseria. Interessante sarà anche la voglia di rivincita dei viola, che in Sardegna all'andata presero un roboante 5-2 e tornarono a Firenze a pezzi.

Non convocati Benassi per infortunio e capitan Pezzella per squalifica, Iachini dovrà cercare di tirare fuori dal cilindro qualche invenzione per invertire la tendenza al Franchi. Le riserve saranno sciolte dopo la rifinitura di stamattina. Nelle ultime 2 partite per i viola a Firenze solo 1-1 col Brescia e sconfitta netta contro il Sassuolo (1-3). Tra l'altro la vittoria del Lecce ieri sera contro la Lazio ha accorciato la classifica e adesso il terzultimo posto si trova a soli 7 punti (Genoa 27, Fiorentina 34).

Il Cagliari di Zenga, squadra specialista in pareggi esterni (5 nelle ultime 10 gare), avrà alcune assenze pesanti, prima tra tutte quella del nazionale Barella. Arbitra Manganiello di Pinerolo, con il quale i viola vantano 4 vittorie nei 4 incroci precedenti.