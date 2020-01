Obbadi VS Selby, il titolo Europeo si disputerà in Inghilterra a primavera

foto: Alessandro Zani

Sfuma l’occasione di vedere il match a Firenze, Moha chiamato all’impresa oltremanica

Leggendo la notizia della trasferta inglese - ancora incerte data e luogo preciso - sul profilo Facebook dell’Opi since 82, siamo rimasti con l’amaro in bocca. Conosciamo l’importanza di combattere in casa match come questi, circostanza che potrebbe diventare fondamentale se l’incontro si concludesse ai punti ed in sostanziale equilibrio.

Speravamo che il sodalizio della famiglia Cherchi con la Matchroom potesse portare un match così a Firenze, città che ha sempre risposto con entusiasmo a questi eventi e da cui la Opi since 82 ed Eddie Hearn erano partiti per il lancio del loro progetto. Ma così non è stato.

Detto questo, conosciamo il valore di Moha, pugile e ragazzo che abbiamo visto crescere nella nostra città dal 2012. Siamo consci della sua classe e dell’impegno che metterà per affrontare questa sfida. Inoltre il match continentale Obbadi VS Selby sarà sicuramente un evento internazionale ed esserci da protagonisti è già motivo di orgoglio.

All’angolo di Obbadi ci sarà Leonard Bundu, che da pugile ha scritto pagine storiche del nostro pugilato in Inghilterra.

Prossimamente su Nove da Firenze uscirà uno speciale su questi due personaggi, che continuano ad alimentare la Passione viscerale che questa città ha per la Noble ART e per i Nobili Cuori.