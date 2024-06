Risanamento acustico, dal 12 giugno i lavori per il nuovo asfalto sulla SR66 “Pistoiese”

Nuovo asfalto sulla SR66, la "Pistoiese", fra Campi e Signa, nel tratto compreso tra il km 13+400 e il km 16+550, in località Sant'Angelo, nei Comuni di Campi Bisenzio e Signa. I lavori interessano per circa 4 mesi a partire dal 12 giugno il tratto tra la rotatoria in località Indicatore fino alla rotatoria in via Oriana Fallaci. L'intervento, per un importo di 662mila 995euro, è finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del "Piano di contenimento e abbattimento del rumore sulle strade regionali", e rientra fra quelli dell'Accordo Quadro per il risanamento acustico delle strade regionali che sono importanti arterie di collegamento tra i Comuni della Città Metropolitana di Firenze.

Video Florence TV Città metropolitana di Firenze