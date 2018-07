Nuova Passerella al Vingone, sarà illuminata a Led

Posata l'infrastruttura che unisce la comunità

"Eccola finalmente" esclama il sindaco Sandro Fallani. Una infrastruttura di 8 tonnellate per quasi 20 metri di lunghezza.



Il primo cittadino di Scandicci racconta "Grande emozione stamani alla posa della passerella di legno e corten. Grazie all'intervento complessivo in opere di urbanizzazione pari a 1,4 milioni di euro di Unicoop Firenze, da stamattina la passerella è posata, sarà illuminata a led come tutto il parco e i vialetti. Ci vogliono ancora dei lavori edili e di sistemazione ma da stamani anche visivamente i due pezzi del quartiere sono uniti".