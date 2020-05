Nove25 presenta l'anello celebrativo del triplete dell'Inter

#Timeless2010: l’esclusivo gioiello celebrativo da oggi in vendita

MILANO – Vittorie senza tempo, incise in un anello che rimarrà per sempre a testimonianza dell’impresa compiuta. Da oggi tutti i tifosi nerazzurri potranno portare a casa un ricordo indelebile della stagione del Triplete: è infatti in vendita l’esclusivo anello celebrativo #Timeless2010, realizzato in collaborazione con il laboratorio creativo milanese Nove25.

L’anello, sullo stile degli anelli celebrativi delle diverse leghe sportive americane, è stato realizzato per i membri della squadra della stagione 2009-10 e, da oggi, è disponibile on line anche per i tifosi.

L’anello è decorato con l’incisione del logo dell’Inter, della campagna #Timeless2010, delle tre coppe vinte nel maggio 2010 e del numero di maglia del protagonista. Quest’ultimo elemento è totalmente personalizzabile: ciascun tifoso nerazzurro potrà infatti incidere sulla propria copia il numero che preferisce.

L’anello #Timeless 2010 è realizzato interamente in Argento Sterling 925% con finitura brunita lucida, progettato e lavorato con tecnologie avanzate e rifinito a mano nei laboratori Nove25 per garantirne il massimo dettaglio e la più elevata qualità.