Montagne e anche colline imbiancate in questi giorni in molte parti della Toscana, anche attorno agli 800 metri. È nevicato tra l'altro sull'Amiata, sull'Abetone e sulle Apuane, anche piuttosto repentinamente. Meraviglia generale, tanti escursionisti non erano preparati e hanno dovuto cambiare abbigliamento.