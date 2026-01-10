Nella zone interne allerta ghiaccio fino alla mattina di domenica

E’ ancora interessata in queste ore da residue mareggiate tutta la costa toscana, compreso l’Arcipelago. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta di colore giallo valida fino alla mezzanotte di oggi, sabato 10 gennaio.

Per quanto riguarda le zone interne invece, nelle ore notturne e nella mattinata di domani le temperature sotto lo zero determineranno la formazione di ghiaccio, che potrà causare localizzati problemi negli spostamenti e disagi a carattere locale.La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta di colore giallo valida dalla mezzanotte fino alle 10 di domenica 11 gennaio, dall’Alto Mugello fino a tutta la zona dell’Appennino aretino, senese ed amiatino.

Considerato l’abbassamento delle temperature, soprattutto notturne, previsto per le prossime ore e giorni, in particolar modo nelle zone collinari e appenniniche per le province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo, Publiacqua ricorda e raccomanda a tutti gli utenti di provvedere a proteggere con scrupolo il proprio contatore dell’acqua con materiali isolanti o con stracci di lana, per evitarne la rottura a causa del gelo; ciò provocherebbe infatti la cessazione dell'erogazione di acqua per il tempo necessario alla sostituzione del contatore da parte nostra. Oltre a questo Publiacqua ricorda anche che un problema a parte è rappresentato dalle seconde case, inabitate nel periodo invernale, dove il ghiaccio può provocare la rottura di tubazioni e termosifoni.

L’Amministrazione Comunale di Campi Bisenzio, grazie alla preziosa collaborazione con la Misericordia di Campi Bisenzio, ha attivato 5 posti di ricovero notturno destinati a persone senza fissa dimora, per far fronte all’emergenza freddo di queste settimane.

Il servizio, attivo per i mesi di gennaio e febbraio, rappresenta una risposta concreta e immediata ai bisogni delle persone più fragili della comunità, integrandosi nella rete dei servizi di accoglienza già attivi sul territorio. Si tratta di un intervento straordinario, limitato al ricovero notturno e alla durata del periodo più freddo dell’anno, quando le temperature scendono sotto lo zero.

Le segnalazioni e gli eventuali inserimenti nel servizio saranno gestiti direttamente dal Servizio Sociale della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, al fine di garantire un accesso appropriato e coordinato alle accoglienze.

«Ringrazio la Misericordia di Campi Bisenzio per la grande disponibilità e per il costante impegno a favore della comunità – dichiara il Sindaco Andrea Tagliaferri –. Un ringraziamento va anche all’Assessore alle Politiche Sociali, Lorenzo Ballerini, per aver coordinato l’intervento con tempestività e attenzione, permettendo di attivare rapidamente una risposta concreta all’emergenza freddo».

«In collaborazione con l’Amministrazione Comunale, che ringraziamo per la sensibilità ai bisogni della comunità, attiviamo volentieri questa progettualità contingente al periodo più critico dell’anno per le persone senza dimora. Nel segno della carità cristiana che contraddistingue il nostro operare, mettiamo a disposizione un ricovero al caldo per far fronte alle criticità presenti anche sul territorio di Campi Bisenzio» dichiara il Provveditore della Misericordia, Cristiano Biancalani.

L’obiettivo dell'Amministrazione è quello di strutturare il progetto e renderlo stabile e operativo nei mesi più freddi dell’anno, rafforzando la rete di protezione sociale a favore delle persone senza fissa dimora e attivando eventuali canali per le segnalazioni dei cittadini.