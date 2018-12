​Nataleperfile a Palazzo Corsini: il suggestivo mercato natalizio

Capi di abbigliamento e accessori, libri, articoli di design e biancheria per la casa, gioielli e bijoux, fragranze per ambiente e profumi, cosmesi ed enogastronomia, e molto altro

Anche quest’anno torna Nataleperfile, l’evento di raccolta fondi principale di FILE - Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus – nonché il suggestivo mercato natalizio tradizionalmente ospitato nella splendida cornice storica di Palazzo Corsini, con ingresso gratuito da Lungarno Corsini n°8.

Per l’edizione 2018, la 16a, porte aperte da venerdì 30 Novembre a domenica 2 Dicembre, con orario 10-19.

La scelta espositiva è selezionata e molto variegata, con proposte originali per Regali di Natale all’insegna della solidarietà: capi di abbigliamento e accessori per donna, uomo e bambino, libri, articoli di design e biancheria per la casa, gioielli e bijoux, fragranze per ambiente e profumi, oltre che cosmesi ed enogastronomia, e molto altro ancora. Gli espositori, attraverso la vendita dei loro prodotti, devolvono parte del ricavato a sostegno della nostra causa.

Sempre presenti nelle sale di Palazzo Corsini gli spazi “100% FILE”, ogni edizione ricchi di sfiziose novità: il Banco File, che offre prodotti donati da numerose aziende nostre sostenitrici; la Sala Vintage, con abiti e accessori, sia femminili che maschili, donati da privati; il Corner Enogastronomico, con produzioni di qualità donate da aziende del territorio; lo stand dedicato al Fuori Nataleperfile, che raccoglie i voucher donati da molti fra i migliori ristoranti fiorentini.

Durante il Mercato è sempre possibile trovare il Panettone per file e il Pandoro per file, realizzati da Corsini Biscotti e confezionati a mano dai nostri volontari, nonché partecipare alla prestigiosa Lotteriaperfile, con premi donati da aziende nazionali e internazionali.

Oltre allo shopping solidale è possibile rilassarsi e fare colazione, break e lunch presso il File Cafè, un punto ristoro allestito nel Ninfeo del Palazzo e gestito da Desinare.

Il Mercato Nataleperfile, patrocinato dal Comune di Firenze e organizzato dal Comitato degli Eventi della Fondazione, è reso possibile solo grazie al supporto dei molti sostenitori – aziende e privati – e dei volontari che contribuiscono a vario titolo a rendere questa iniziativa così speciale.

I fondi raccolti – 100mila euro solo nel 2017, grazie alla numerosa partecipazione di pubblico – contribuiscono ogni anno a sostenere FILE - Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus, nata nel 2002 a Firenze per assistere coloro che non possono riacquistare la salute.

La Fondazione aiuta le persone a trascorrere l’ultima parte del loro percorso nel modo migliore e più dignitoso possibile, attraverso un servizio di cure palliative qualificato e gratuito, a domicilio, in hospice e in altre strutture sanitarie dedicate. I nostri operatori sanitari e i volontari condividono ogni giorno il percorso di persone che affrontano la fase finale della vita, sia come pazienti sia come genitori, figli, amici.

Perché FILE si prende cura della persona e non solo della sua malattia. Cure palliative e aiuto psicologico, per la qualità della vita, sempre. Anche a Natale