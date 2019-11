Mustafa VS Faraci tutto pronto per il campionato italiano

Operazioni del peso e ultime dichiarazioni in vista del match che si terra il 27 Novembre al Teatro Puccini

Vigan Mustafa e Davide Faraci hanno fatto registrare pesi regolari, 79.300 per lo sfidante Mustafa e 79.200 per il campione Faraci. Quest’ultimo dopo la pesata di prova aveva qualche etto in più, smaltito agevolmente con un po’ attività.

Al termine del peso abbiamo sentito il Maestro D’Alessandri - che guiderà all’angolo Faraci - a proposito del match valido per corona dei pesi medio massimi: “E’ una sfida dall’esito incerto, a questi livelli tutti hanno le caratteristiche per prevalere sull’altro, per questi match è necessario avere la strategia giusta e che il pugile sappia metterla in atto sul ring. Noi comunque abbiamo due armi - ed il Maestro mostra i pugni - Davide è in grado di far male con entrambe le mani.

Mustafa VS Faraci sarà dunque un match aperto, probabile che i dettagli faranno la differenza, Vigan dovrà tenersi lontano dall’azione del Campione, senza però rimanere passivo. Solo trovando la distanza giusta ed i colpi puliti, potrà coronare il sogno di tornare ad essere il campione italiano davanti al suo pubblico.

Vigan ed il Maestro Carnasciali sono apparsi sereni e concentrati, pronti alla battaglia del Teatro Puccini.

Per quanto riguarda gli altri atleti professionisti impegnati nella serata, Sead Mustafa ha fatto registare 71.7 kg, il suo avversario Marco Papasidero 71.5 kg.

Emily Whaby ha fermato la bilancia a 62.8 kg, mentre Ksnija Medic a 61.5 kg

Di seguito il programma completo della serata, che prevederà in apertuta quattro match fra pugili dilettanti

Professionisti

David Faraci VS Vigan Mustafa - campionato italiano medio massimi 10 round

Sead Mustafa VS Marco Papasidero

Emily Whaby VS Ksnija Medic

Dilettanti

Alia Balde VS Achille Spinello

Christian Sulejamanovic VS Antion Villani

Jacopo Carocci VS Leonardo Fattori

Cristhian Aedo Chang VS Salvatore Squillace