Museo Leonardiano di Vinci, l'offerta didattica on line

Il Museo Leonardiano di Vinci presenta anche per l’anno scolastico 2025/2026 la propria offerta didattica, ma stavolta lo fa online.

Ogni anno i luoghi di Leonardo a Vinci sono visitati da numerose scuole, sia toscane, sia provenienti da varie regioni d’Italia, che scelgono il Museo Leonardiano come meta per un’uscita didattica o un viaggio di istruzione.

La modalità online consentirà quindi di raggiungere tutti i docenti potenzialmente interessati all’offerta leonardiana su tutto il territorio nazionale.

All’evento, oltre ai docenti dell’area empolese e limitrofe, risultano già iscritti anche molti insegnanti appartenenti a scuole del Veneto, della Lombardia, del Piemonte, dell’Umbria e di altre regioni italiane. “L’attività educativa rivolta alle scuole rappresenta una parte importante della vita del nostro Museo – afferma la direttrice Roberta Barsanti.

“La scuola, con i suoi studenti di ogni età, rappresenta una parte importante dei nostri visitatori; il nostro obiettivo è quello di accendere la curiosità dei ragazzi attraverso Leonardo”.

La presentazione si terrà giovedì 18 settembre alle 15.30 attraverso la piattaforma Zoom. L’incontro permetterà di conoscere le proposte nel dettaglio e dialogare direttamente con gli educatori museali e lo staff del museo.

Durante l’evento sarà illustrato l’opuscolo Con lo sguardo di Leonardo, che raccoglie le attività suddivise per tipologie: visite animate, laboratori didattici e laboratori Focus Museo pensati per avvicinare gli studenti non solo alla collezione museale, ma anche alla città di Vinci e al territorio che ha dato ispirazione a Leonardo.

Le proposte approfondiscono alcune tematiche specifiche che spaziano dalla meccanica alla conoscenza del corpo umano e alla sua rappresentazione, dalla dinamica dei fluidi alla prospettiva aerea, con approfondimenti sui manoscritti di Leonardo.

Iscrizioni

È ancora possibile iscriversi compilando l’apposito modulo online al link: https://forms.gle/p1vU69dwqboihCMcA

Dopo la registrazione, i partecipanti riceveranno via e-mail il link per accedere all’incontro su Zoom.

Quando: giovedì 18 settembre 2025, ore 15.30

Dove: online, piattaforma Zoom

Per informazioni

Museo Leonardiano – tel. 0571 933285; info@museoleonardiano.it

Offerta didattica del Museo Leonardiano: https://museoleonardiano.it/educazione-e-ricerca/attivita-educative-per-le-scuole