Move Social: tre giorni per vivere il parco della Ambrogiana

Move Social, a Montelupo un fine settimana di laboratori, giochi, incontri, musica e sport "per una comunità solidale"

Torna nei giorni 8-9 settembre Move Social 2018, evento ideato e organizzato dalla delegazione Cesvot di Empoli, con la collaborazione del Comune, per avvicinare i cittadini alle associazioni del territorio.

Durante la due giorni, oltre agli stand delle associazioni con mostre, laboratori, video e giochi, tante iniziative, come la grande "Cena nel Parco" organizzata dalla cooperativa sociale Pegaso che si svolgerà sabato 8 settembre e il cui ricavato andrà a finanziare una borsa lavoro per un giovane con disabilità, come la MoveSocial Dance, lo spettacolo a cura delle scuole e delle associazioni di danza del territorio.

E poi domenica mattina in programma il trekking alla scoperta di Montelupo Fiorentino (un percorso di 7 Km) e la biciclettata verso Villa Romana del Vergigno. Nel pomeriggio tanto sport, musica e incontri e una partita di pallavolo contro la violenza sulle donne promossa dall'associazione Psicologi per i Popoli.

Sarà una grande festa all'insegna della solidarietà, del divertimento e dello sport e un'importante occasione per le associazioni di volontariato di presentarsi alla comunità. L’inaugurazione è in programma sabato alle 16 con l’apertura degli stand delle diverse anime del volontariato empolese.



È possibile seguire l’iniziativa anche sui social network con #volontarisidiventa.

“Giunto alla quarta edizione, il Move Social è un appuntamento consolidato, un’opportunità per conoscere da vicino il panorama dell’associazionismo nell’Empolese e valdarno inferiore - dichiara Andrea Panelli, presidente di Cesvot Empoli - Quest’anno siamo cresciuti con più sport, più eventi, più sensibilizzazione per rappresentare al meglio la nostra comunità solidale”.

“Move Social sarà anche sport e danza, grazie alle tante associazioni di Montelupo che operano in questo settore. Si potranno provare tante attività diverse, soprattutto per i ragazzi; lo spettacolo di danza sarà il piatto forte della cena nel parco; infine la domenica, una partita di pallavolo così speciale non l’avete sicuramente mai vista o partecipata”, afferma l’assessore allo sport e all’associazionismo, Simone Focardi.

In attesa di Move Social, venerdì 7 settembre dalle ore 18.00 Fool Park – Volume 1.



Un evento che si rivolge ai ragazzi più giovani del territorio, con la volontà di proporre il parco come luogo “sano” in cui trascorrere il tempo e divertirsi.

L’occasione nasce dalla scelta dell’amministrazione comunale di restaurare le torrette e l’area adiacente ad essa, danneggiata dai ripetuti interventi dei vandali. Dopo il restauro sono stati chiamati quasi 20 writers provenienti da tutta Italia e anche dalla Spagna a realizzare i loro murales.

I writers sono: Forma, Muz, Freddy Pills, Soez, Duke1, Leonardo Borri, Miles, Rmogrl8120, Bons, Swen, Stelleconfuse, Sardo, Neuro1, R36, Du lire, Giada Matteoli, Otti Teksetter, Incursioni Decorative.

Da questo spunto è nata l’idea di organizzare un evento rivolto ai ragazzi del territorio con attività e iniziative che riflettano il loro gusti e interessi.

È così che sul palco si alterneranno dj e musicisti a partire dalle ore 18.00 fino alle 1.00 di notte: Faster & Fares, Onini & Otas, Classic Method, K2Kombo, Young Rascalz, Avanzi Di Paese, Kani Toscani, Formiche Soldato Click, HARDWORKERS (Roy Zen & Thai Smoke), DJ Berna sui tecnici, Hosted by Kronos

Nella stessa sera saranno presenti anche stand, mercatino vintage, laboratori, spazio ristoro a cura dell’Arci.

Fool Park è promosso dall’amministrazione comunale assieme alla Cooperativa Indaco e all’associazione Auser.

“Il parco dell’Ambrogiana per i ragazzi. È questo il primo messaggio che vogliamo dare con Fool Park. Uno spazio da vivere, di cui godere e nello stesso tempo da rispettare. Da qui l’idea di coinvolgere writers famosi nella realizzazione delle loro opere sulle torrette. Dato il successo che hanno avuto a suo tempo i murales sulle torrette, l’idea era quella di fare nuovi murales (i vecchi ormai cadevano a pezzi).

Tuttavia qualsiasi writer sa benissimo che non si può disegnare un murales sopra un murales più vecchio (specialmente se questo è del tutto scrostato), ma è necessario riverniciare prima il muro. Per realizzare delle nuove opere sulle torrette abbiamo dovuto per forza ripulire tutte le pareti”, afferma l’assessore alle politiche giovanili, Simone Londi.