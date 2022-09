Mostra mercato internazionale a Tirrenia

Pisa, 2 settembre 2022 - La più grande mostra-mercato d’Europa è sbarcata per la prima volta a Tirrenia. Il via libera ufficiale alla tre giorni dedicata al migliore cibo europeo e internazionale e all’artigianato più ricercato, è avvenuto questo pomeriggio con il taglio del nastro in piazza dei Fiori, alla presenza dell'assessore al commercio Paolo Pesciatini, del Vicepresidente vicario nazionale Fiva Confcommercio Attilio Camposano, del presidente provinciale Fiva Confcommercio Franco Palermo, del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, dei rappresentanti di Confcommercio del litorale rispettivamente Luca Ravagni, Fabrizio Fontani e Virgilio Ruglioni.

Street food, birra artigianale e vino nostrano, tè e infusi, bigiotteria, tessuti, incensi, prodotti per la casa, cosmetici questo e molto altro sarà possibile possibile acquistare a Tirrenia durante questo primo fine settimana di settembre. Dall'abbigliamento all'arredamento, dal buon cibo italiano e alle birre tipiche del nord Europa, dalla pasticceria francese al tè nero inglese, e poi cucina brasiliana, argentina, messicana, specialità tipiche regionali questo è il ricco e variegato menù che visitatori e turisti troveranno fra le bancarelle di Regioni d'Europa. L'ingresso è libero e l'orario di apertura è dalle 9 del mattino fino a mezzanotte dei giorni venerdì, sabato e domenica.

“Invito tutti a venire a Tirrenia in questo fine settimana” – queste le parole del Vicepresidente Camposano - “per vivere un percorso gastronomico d'eccellenza, un viaggio nelle migliori cucine europee e internazionali, dalla francese, alla tedesca, alla spagnola, che si uniscono alle migliori tipicità regionali italiane, dalla Puglia alla Calabria, dalla Sicilia al Piemonte”.

“Siamo contenti di essere riusciti a portare un evento così importante e di qualità a Tirrenia, un vero e proprio e fiore all'occhiello per il nostro litorale” - dichiara il presidente Franco Palermo. “Siamo convinti che le persone che verranno a Tirrenia in questi giorni non potranno che restare soddisfatti dalla grande varietà e dal gusto di queste eccellenze”.

Per l'assessore Pesciatini “la presenza del mercato europeo a Tirrenia è uno straordinario segnale di ospitalità rivolto a tutti coloro che hanno deciso di trascorrere le vacanze sul nostro litorale e questa eccellente manifestazione rappresenta il segno del prolungamento della nostra stagione turistico-balneare”

Regioni d’Europa è un evento itinerante organizzato da Promo.Ter, Apeca e Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con FIVA e Confcommercio Provincia di Pisa.