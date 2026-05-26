Morto sul lavoro oggi in Toscana

Infortunio mortale sul lavoro avvenuto oggi a una ditta di prodotti farmaceutici a Spianate, nel comune di Altopascio: da una prima ricostruzione l'operaio, 30 anni, sarebbe rimasto schiacciato sotto una pressa. Soccorso dai colleghi che hanno iniziato subito le manovre rianimatorie, poi proseguite dai sanitari, il giovane non ce l'ha fatta: ogni tentativo è stato vano.

Di fronte a una tragedia che colpisce duramente la comunità e il mondo del lavoro, Cisl Toscana Nord e Fim-Cisl esprimono profondo cordoglio e si stringono con sincera partecipazione attorno alla famiglia, ai colleghi della vittima, condividendo un dolore che nessuna parola può davvero alleviare.

Le dinamiche dell’accaduto sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti. "Resta tuttavia imprescindibile ribadire che tutto quanto è possibile fare in riferimento a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non può mai essere considerato un adempimento formale, ma un dovere collettivo che coinvolge imprese, lavoratori e istituzioni.Prevenzione, formazione continua, organizzazione del lavoro e investimenti adeguati devono essere elementi strutturali e non negoziabili. Ogni morte sul lavoro rappresenta una ferita profonda per l’intera società e richiama tutti alla responsabilità di fare di più, ogni giorno, perché tragedie come questa non si ripetano", concludono Michele Folloni, segretario generale Cisl Toscana Nord e Bruno Casotti, segretario Fim-Cisl Toscana