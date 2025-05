Morto a 71 anni il sindaco di Pieve Fosciana

Firenze – Lutto in Toscana e in particolare in Lucchesia per la morte di Francesco Angelini, 71 anni, sindaco di Pieve Fosciana dal 2011; nel 2021 era stato rieletto, per il suo terzo mandato, con una lista civica di area centrosinistra.

Il consigliere regionale Mario Puppa è profondamente addolorato: "È difficile trovare le parole giuste. È uno di quei momenti in cui il cuore va più veloce della testa. Francesco non era solo il Sindaco del mio comune, un compagno di partito, l’insegnante di mia figlia. “Il Francè” era prima di tutto un Amico. Con lui ho lavorato spalla a spalla, con passione e complicità. Un uomo appassionato, presente, capace.Pensarlo assente dalla mia vita mi lascia senza fiato. Come se una parte di questa nostra piccola comunità si fosse spenta all’improvviso, lasciando un silenzio assordante e pieno di domande.Resta sicuramente la gratitudine … per quello che ha fatto, ma anche per come lo ha fatto.

Per le sue parole misurate, per il suo sguardo sempre gentile, per l’amore sincero che ha avuto per Pieve Fosciana … il “suo mondo” che ha servito fino all’ultimo.Ti porterò con me, ogni volta che camminerò per il paese, ogni volta che vedrò i sorrisi dei bambini che escono da scuola, ogni volta che lotterò per la nostra terra. Ciao Fra", conclude Puppa..

"Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Francesco Angelini, sindaco di Pieve Fosciana - commenta il presidente toscano Eugenio Giani - , uomo delle istituzioni e guida appassionata della sua comunità. Francesco ha servito il suo territorio con dedizione, competenza e umanità. Anche durante la malattia non ha mai smesso di impegnarsi per il bene dei suoi concittadini, incarnando i valori più alti dell’impegno civico.Alla famiglia, all’amministrazione comunale e a tutta la comunità di Pieve Fosciana giunga il mio abbraccio commosso e il cordoglio dell’intera Regione Toscana", conclude Giani.

"La scomparsa di Francesco Angelini, sindaco di Pieve Fosciana - dichiara il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo - è una notizia che mi colpisce profondamente. Ho avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo in questi anni: era un uomo generoso, sempre disponibile, profondamente legato alla sua comunità, che ha servito con passione e senso di responsabilità fino all’ultimo giorno. È stato un esempio di come si può amministrare un territorio con serietà, attenzione ai bisogni delle persone e amore per il proprio territorio. Alla sua famiglia, all’amministrazione comunale e a tutta la comunità di Pieve Fosciana rivolgo, a nome mio e di tutto il Consiglio regionale, le più sentite condoglianze e un abbraccio sincero. Francesco lascia un vuoto grande, ma anche un’eredità di impegno che resterà nel cuore di chi lo ha conosciuto e stimato".

Anci Toscana si unisce al cordoglio per la scomparsa di Francesco Angelini, sindaco di Pieve Fosciana: "un amministratore serio, sensibile e appassionato, sempre molto vicino alla sua comunità. Alla famiglia, all’amministrazione comunale e alla cittadinanza vanno le più sentite condoglianze".