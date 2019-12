Monterappoli, 'spanciamento' di un muro di cinta: interrotta la Salaiola

Traffico proibito temporaneamente per motivi di sicurezza nella Strada provinciale. Il percorso alternativo per raggiungere la Valdelsa è la Vecchia Strada 429

EMPOLI – A causa dello 'spanciamento' di un muro di cinta di un'abitazione privata è stata interrotta la Strada Provinciale Salaiola per motivi di sicurezza, dopo un sopralluogo dei Vigili del Fuoco di Empoli, nella frazione di Monterappoli, nel Comune di Empoli.

La Città Metropolitana di Firenze, competente su questa viabilità, su disposizione dei Vigili del Fuoco, ha stabilito l'interruzione temporanea della strada dal civico 349 al 356.

Interdetto il transito in quel tratto, quindi il percorso alternativo per raggiungere la Valdelsa è la Vecchia Strada 429. È comunque garantito il passaggio pedonale in quel punto.

Sul posto per regolare il traffico la polizia municipale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa.