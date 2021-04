Moby Prince: targa commemorativa in Regione

“Il disastro del Moby Prince è ancora oggi una ferita aperta, nonostante siano passati trent’anni. Il pensiero alle 140 vittime, alle loro vite spezzate, a quelle dei loro familiari che ancora oggi non hanno avuto giustizia. Il più violento incidente in Italia della navigazione civile dal Secondo Dopoguerra. Non possiamo e non dobbiamo dimenticare, Livorno, la Toscana tutta assistette sgomenta, ieri come oggi. La targa davanti all'Armadio della memoria in piazza dell'Unità sia da monito per non volgere lo sguardo, per fare piena chiarezza”. A dirlo Stefano Scaramelli, vicepresidente del Consiglio regionale, in occasione dello svelamento della targa commemorativa davanti all’Armadio della Memoria che si è tenuto nella biblioteca Pietro Leopoldo di piazza dell’Unità a Firenze, luogo che custodisce i documenti che riguardano il disastro del 10 aprile 1991 a Livorno, nel quale persero la vita 140 passeggeri.