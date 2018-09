Mobilità, modifiche in piazza Dalmazia dopo l’avvio della Tramvia

​Dal 15 settembre modifiche alla viabilità in piazza Dalmazia

Dal 15 settembre prenderanno il via alcune modifiche alla viabilità in piazza Dalmazia, rese necessarie dopo l’avvio della nuova linea T1 Leonardo: saranno eliminate le svolte a sinistra, a vantaggio della riduzione delle fasi semaforiche, per le auto provenienti dalla direttrice di via Reginaldo Giuliani e dalla direttrice Morgagni in direzione di via Mariti così da aumentare i tempi del verde delle auto provenienti da queste direttrici.

Verrà istituito un percorso alternativo provvisorio per chi avrebbe dovuto svoltare a sinistra ed è allo studio un percorso alternativo definitivo.



Gest sarà impegnata nei prossimi giorni a verificare sulla possibilità di aumentare la contemporaneità dei passaggi delle tramvie, attualmente prevista in un passaggio ogni quattro. Sono stati valutati anche aspetti tecnologici che permetterebbero una più puntuale contemporaneità dei passaggi dei tram nei due sensi ma questa soluzione prevede tempi più lunghi per essere attuata.



“Si è trattato di un incontro costruttivo e positivo – ha commentato l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti –: hanno partecipato gli uffici comunali di mobilità, Gest, Tram spa e Silfi e da parte di tutti c’è la volontà di continuare a monitorare la viabilità in un crocevia complesso e di impostare eventuali ulteriori modifiche migliorative”.