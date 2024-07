Miss Italia Toscana: Giulia Guerriero è Miss Impruneta

Giulia Guerriero, 19 anni originaria di Pisa, è stata incoronata ieri sera Miss Impruneta 2024. La giovane è stata proclamata vincitrice ieri sera durante la selezione regionale per Miss Italia, tenutasi in Piazza Buondelmonti a Impruneta.

La serata, condotta dal noto comico toscano Gaetano Gennai, ha visto sfilare 21 finaliste, che hanno ricevuto applausi calorosi da un pubblico numeroso e variegato, composto da persone di tutte le età. I nove giurati, tra cui la vicesindaca Laura Cioni in qualità di presidente di giuria, hanno valutato le concorrenti prima in abito da sera e poi in tenuta sportiva con accessori.

Le 21 finaliste:

Simonetta Kerri, 20 anni, Castelfranco di Sotto (PI)Diletta Tarquini, 18 anni, Montepulciano (SI)Beatrice Benifei, 19 anni, ArezzoAlessia Bracaloni, 19 anni, CarraraCostanza Ceccarelli, 20 anni, Poggio a Caiano (PO)Maya Fazzini, 22 anni, Capannori (LU)Ilaria Angeli, 23 anni, Stiava (LU)Rubina Particelli, 25 anni, Borgo a Mozzano (LU)Margherita Antonini, 21 anni, LuccaCamilla Mangili, 29 anni, FirenzeSara Razzano, 26 anni, Carmignano (PO)Rebecca Rossi, 19 anni, Sesto FiorentinoGiulia Guerriero, 19 anni, PisaAllegra Tiberio, 20 anni, Campi Bisenzio (FI)Biancaluna Buonaccorsi, 24 anni, Rio (Isola d'Elba)Lara Donati, 25 anni, Piombino (LI)Lisa Doni, 19 anni, Montopoli Val d'Arno (PI)Chiara Farina, 20 anni, ArezzoArianna Biasci, 23 anni, Lorenzana (PI)Simona Pintus, 23 anni, PisaStella Tonialini, 20 anni, Torrita di Siena

Classifica Finale:

Terza classificata: Miss Framesi, Numero 2 Diletta Tarquini

Seconda classificata: Miss Rocchetta, Numero 12 Rebecca Rossi

Prima classificata: Miss Impruneta, Numero 13 Giulia Guerriero

"Una festa popolare di grande successo, che sottolinea ancora una volta l'importanza della collaborazione con le realtà locali. L'evento ha attirato un pubblico eterogeneo, con tanti sorrisi e curiosità, mantenendo sempre un tono genuinamente 'pop' senza mai scadere nel volgare. Questo è il volto dell'Impruneta. Desidero esprimere un particolare ringraziamento a tutta la Proloco di Impruneta e in particolare a Emanuela Secci per il prezioso lavoro svolto in questi mesi, affinché l'evento riuscisse perfettamente." - ha dichiarato il sindaco Lazzerini.