Mirallas è della Fiorentina

Lo riporta Violachannel il sito ufficiale della Fiorentina. Il calciatore sarà a Firenze nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche

Kevin Mirallas, classe '87, arriverà in prestito con diritto di riscatto dall'Everton. Siglerà un contratto quadriennale che lo legherà alla viola. Il belga si è persino ridotto l'ingaggio per venire a Firenze e questa sarebbe stata la motivazione principale che abbia convinto il club inglese del suo approdo tra i gigliati. Martedì visite medico-sportive e mercoledì aggregazione alla squadra.

Mirallas è nato il 5 ottobre del 1987 a Liegi, in Belgio, e firmerà un contratto che lo legherà alla Fiorentina per le prossime quattro stagioni. Il nuovo calciatore viola nel corso della sua carriera ha vestito le maglie del Lilla, del Saint Etienne, dell’Everton e negli ultimi sei mesi ha militato nell’Olympiacos Pireo dove ha collezionato 12 presenze e segnato 2 gol. Mirallas ha inoltre indossato per 60 volte la maglia del Belgio realizzando 10 reti.

La stagione 2015/16 è stata un frustrante stop-start per l'ala fermata da due cartellini rossi e successive sospensioni. Tuttavia è riuscito a segnare sei reti, tra cui un tiro al volo nel 3-3 contro il Chelsea allo Stamford Bridge. Ci sono state più opportunità per Mirallas nel 2016/17 quando Ronald Koeman è diventato manager, con il belga che ha collezionato 37 presenze in tutte le competizioni, segnando quattro gol. E sono arrivate anche le vittorie: in trasferta contro West Bromwich Albion e Leicester City e trionfi casalinghi su Manchester City e Baggies. Nel maggio 2017, ha firmato un nuovo accordo per prolungare la sua permanenza sul Merseyside per altri tre anni. Mirallas è entrato a far parte dell'ex club Olympiakos il 7 gennaio in prestito fino alla fine della stagione 2017/18.