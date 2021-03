Minacciato Matteo Renzi, busta con due proiettili al Senato

ph Rella

Italia Viva: "Gesto ignobile e vergognoso. Un odio e una violenza senza limite a cui rispondiamo uniti, senza farci intimidire". Marcucci (Pd): "Appello a tutti, moderiamo, moderate il linguaggio. Lo scontro politico alimenta la mano dei folli"

Una busta con due proiettili è stata recapitata al senatore fiorentino Matteo Renzi, leader di Italia Viva. L'ex sindaco di Firenze ha subito ricevuto la solidarietà di Elisabetta Casellati, presidente del Senato.

Il partito di Renzi, Italia Viva, parla di "gesto ignobile e vergognoso. Un odio e una violenza senza limite a cui rispondiamo uniti, senza farci intimidire. E lo facciamo ogni giorno, nell'impegno per una politica che cancelli per sempre certe azioni e parole".

"Si può non condividere un'idea, non restare simpatici, si può pensare diversamente, ma minacce e intimidazioni non sono mai accettabili. Il rispetto prima di tutto", chiosa il capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale, Stefano Scaramelli.

Anche da altri partiti arriva solidarietà all'ex premier. Andrea Marcucci, toscano, capogruppo del Pd al Senato, solidarizza con Renzi con queste parole: "Una missiva con dei bossoli è stata inviata in Senato al senatore Matteo Renzi. A lui, a nome mio e di tutto il gruppo Pd del Senato, va la nostra totale solidarietà. Ed un appello a tutti, anche a quelli che leggono queste pagine: moderiamo, moderate il linguaggio. Lo scontro politico alimenta la mano dei folli. Solidarietà a Matteo".

"Esprimiamo la nostra più totale e convinta solidarietà al senatore Matteo Renzi, presidente di Italia Viva. Il gesto di cui è stato vittima è un gesto odioso e vile. Nell'auspicare che gli inquirenti individuino presto gli autori dell'atto intimidatorio, ribadiamo l'invito a bandire ogni linguaggio d'odio dalla politica", afferma il capogruppo di Forza Italia al consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

Sempre da Forza Italia, le parole dell'onorevole Erika Mazzetti: "Apprendo dalla stampa nazionale che una busta con due bossoli è stata recapitata al Senato a Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Mi sento di esprimere innanzitutto vicinanza e solidarietà al senatore Toscano, sicura che egli non si farà sicuramente frenare nè intimidire da certe azioni. La minaccia rivolta al Senatore Renzi non è solo alla persona, ma anche a tutti coloro che come il leader di Italia Viva fanno parte del Parlamento, che come Istituzione deve essere rispettato, visto che esso rappresenta tutto il popolo italiano, grazie al mandato elettorale ricevuto".