La trasformazione del tessuto urbano italiano sta accelerando a ritmi senza precedenti, spingendo le nostre città verso una vera e propria crisi d'identità. In metropoli e città d'arte simbolo come Firenze e Milano, il panorama quotidiano offre uno stridente contrasto: da un lato, l'incessante espansione dei flussi turistici e il boom dell'ospitalità extralberghiera; dall'altro, intere vie commerciali sfigurate da serrande abbassate, cartelli «affittasi» ingialliti e spazi urbani lasciati nell'abbandono.

Come possono convivere la crescente pressione turistica, la progressiva estinzione del commercio di vicinato e la legittima tutela del risparmio immobiliare delle famiglie? Perché le politiche pubbliche continuano a trattare la micro-proprietà e i grandi player di mercato con gli stessi identici parametri?

Gli eventi e i dati rilevati nell'ottobre 2026 svelano tre punti di svolta fondamentali per decodificare il futuro del mercato immobiliare e commerciale italiano.

Nel dibattito sempre più acceso sul governo dell'accoglienza turistica, la regolamentazione delle tutele lavorative rappresenta uno dei terreni di scontro più complessi. A Firenze, l'associazione MyGuestFriend — voce di circa 500 piccoli proprietari e operatori della ricettività extralberghiera — ha scelto di non sottoscrivere il protocollo d'intesa promosso dal Comune e dall'Assessore al Turismo Jacopo Vicini, intitolato "Affitti brevi: più tutele per chi lavora nelle pulizie e nei servizi agli appartamenti turistici".

Il rifiuto non nasce infatti da una contrarietà alla lotta al lavoro nero o alle garanzie per i lavoratori, bensì dalla profonda incomprensione istituzionale tra chi gestisce grandi patrimoni aziendali e chi concede in locazione un singolo immobile in forma non imprenditoriale. Per un privato cittadino, sottoscrivere accordi di matrice aziendale risulta privo di aderenza operativa, considerando che esistono già gli organi preposti ai controlli ispettivi e che lo stesso Regolamento comunale sulle locazioni brevi contiene norme specifiche.

Il presidente dell'associazione, il professor Giovanni Bronzetti, ha inoltre sgombrato il campo da equivoci, chiarito che la mancata firma non ha alcuna relazione con i contenziosi legali ancora aperti con l'amministrazione, inerenti a capitoli del tutto distinti: "La nostra associazione rappresenta prevalentemente piccoli proprietari privati che svolgono direttamente locazione turistica breve in forma non imprenditoriale, con caratteristiche ed esigenze diverse da quelle degli operatori professionali.

Proprio per questo, abbiamo spiegato all'assessore al Turismo Jacopo Vicini che l'accordo proposto non risulta concretamente pertinente alle modalità operative della maggior parte dei nostri associati. [...] Non abbiamo ravvisato nel protocollo un concreto valore aggiunto per le attività svolte dai nostri soci. La nostra scelta, quindi, non nasce da preclusioni pregiudiziali né da una contrarietà agli obiettivi di tutela dei lavoratori, ma dalla convinzione che ogni accordo debba essere coerente con le realtà che intende coinvolgere."

Il caso fiorentino mette a nudo una frattura strutturale: l'incapacità delle normative locali di distinguere il grande gestore professionale dalla micro-proprietà familiare, finendo per caricare il piccolo risparmiatore di adempimenti e burocrazia pensati per strutture d'impresa.

Se la gestione del residenziale turistico soffre per un'iper-regolamentazione rigida, sul versante del commercio su strada si consuma una tragedia speculare: quella di uno spazio urbano che soffoca sotto il peso di costi insostenibili e regole contrattuali rigide. Residential e commercial formano così le due facce della stessa medaglia: un patrimonio immobiliare cittadino imbrigliato in modelli gestionali anacronistici.

Mentre il dibattito pubblico si concentra sull'impatto degli affitti brevi sulle abitazioni, il commercio tradizionale affonda in una crisi senza precedenti. Secondo l'indagine nazionale Confcommercio-Istituto Tagliacarne (ottobre 2026), l'Italia si avvia a toccare il record storico di 458 mila negozi sfitti entro il 2026, una voragine che inghiottirà il 17% dell'intera offerta commerciale del Paese. Il danno economico complessivo è stimato in 53 miliardi di euro, con una perdita diretta per i locatori di 4,4 miliardi di euro all'anno in soli mancati canoni.

I segnali d'allarme territoriali erano già evidenti: in Toscana, la rilevazione Confcommercio dell'ottobre 2025 contava già 8.621 negozi sfitti, pari al 19,4% della rete commerciale regionale. Ma è nei centri storici ad altissima pressione come Firenze che il fenomeno assume contorni drammatici. Nel capoluogo toscano ben il 69,8% delle attività commerciali è in affitto, contro un risicato 30,2% di immobili di proprietà (un dato inferiore sia al 33,6% medio regionale, sia alla media nazionale di oltre 6 punti percentuale). Questa estrema dipendenza dalla locazione espone i commercianti a una fragilità sistemica di fronte al calo dei consumi e all'esplosione dei costi fissi.

A rendere il quadro ancora più fosco è l'indicatore temporale: nell'arco temporale analizzato (2012-2023), un locale commerciale rimasto sfitto impiega mediamente 7,2 anni prima di ritrovare un utilizzo.

La crisi dei locali commerciali in cifre: 458.000 i locali commerciali previsti vuoti in Italia nel 2026 (17% del totale). 53 Miliardi € la perdita economica complessiva stimata ( 4,4 Mld/anno di canoni persi). 8.621 i fondi sfitti già censiti in Toscana nel 2025 (19,4% della rete distributiva). 69,8% la quota di negozianti fiorentini in affitto (solo il 30,2% è proprietario delle mura). 7,2 anni il tempo medio di inutilizzo continuo di un fondo commerciale sfitto.



Sette anni di vetrine buie non sono soltanto un disastro finanziario per la proprietà immobiliare, ma rappresentano un veleno per il tessuto urbano: viene meno il presidio di sicurezza, decoro e socialità assicurato dalle botteghe di quartiere.

"I dati ci confermano che le imprese commerciali fiorentine sono tra le più esposte in Italia ai costi di locazione. Questo le rende più fragili, in un contesto di consumi deboli. [...] La soluzione, quindi, non passa necessariamente dalla contrapposizione tra proprietari e commercianti, ma dalla capacità di far incontrare domanda e offerta attraverso canoni sostenibili, formule contrattuali adeguate e possibilità di riutilizzo, anche temporaneo, degli spazi" dichiara Franco Marinoni, Direttore di Confcommercio Firenze.

Per uscire da questa spirale paralizzante, Marinoni ha lanciato una proposta d'azione concreta: la realizzazione immediata di un censimento aggiornato e di una mappatura capillare dei locali vuoti a Firenze. L'obiettivo è tracciare la reale distribuzione dei fondi sfitti sul territorio per concordare con l'amministrazione pubblica e i proprietari politiche attive di rigenerazione urbana, incentivi fiscali mirati e formule di riuso temporaneo.

Mentre i centri urbani cercano faticosamente nuove formule di sopravvivenza, il settore degli affitti brevi compie il definitivo salto di qualità istituzionale, affrancandosi dall'etichetta di "ospitalità informale" per insediarsi al centro delle agende di governo nazionali ed europee.

La riprova plastica di questa metamorfosi è stata la seconda edizione degli Stati Generali degli Affitti Brevi, promossa da Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi al Teatro Nazionale di Milano il 26 e 27 ottobre 2026. L'evento ha ottenuto una legittimazione politica senza precedenti, potendo fregiarsi dell'Alto patrocinio del Parlamento europeo e dei patrocini formali del Ministero del Turismo, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero per la Pubblica Amministrazione.

La partecipazione di figure di primo piano delle istituzioni — dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro Matteo Salvini alla Vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna — assieme a 31 speaker di alto profilo, conferma come il comparto extra-alberghiero sia ormai trattato come un'industria strategica per il PIL nazionale.

I lavori della due giorni milanese si sono focalizzati su direttrici chiare:

La casa come asset di tutela del risparmio : la difesa della redditività immobiliare familiare contro pulsioni demagogiche o vincoli punitivi.

: la difesa della redditività immobiliare familiare contro pulsioni demagogiche o vincoli punitivi. Armonizzazione fiscale e normativa : il superamento del frammentato quadro regolatorio locale verso regole certe e digitalizzate a livello europeo e nazionale.

: il superamento del frammentato quadro regolatorio locale verso regole certe e digitalizzate a livello europeo e nazionale. Tavolo di filiera permanente: il confronto sistemico tra i vertici delle grandi piattaforme internazionali (OTA), la mediazione immobiliare (FIAIP) e la proprietà edilizia (Confedilizia).

Gli Stati Generali hanno sancito un principio fondamentale: le locazioni brevi non possono più essere affrontate con approcci emergenziali, ma richiedono una politica industriale dell'abitare e dell'accoglienza capace di tutelare gli investimenti e portare stabilità al mercato.

I dati e gli accadimenti di questo autunno 2026 delineano una realtà ineludibile: la gestione delle nostre città non può più reggersi su scorciatoie burocratiche o su una contrapposizione ideologica tra categorie. La tutela del lavoro nell'extra-alberghiero necessita di strumenti flessibili e differenziati, capaci di non soffocare la micro-proprietà familiare con adempimenti pensati per le grandi aziende. Parallelamente, il dramma dei 458mila negozi vuoti e dei 7 anni di serrande abbassate richiede un patto pragmatista tra proprietari e commercianti, fondato su canoni sostenibili, censimenti puntuali e riusi temporanei degli spazi per evitare il degrado dei quartieri. Infine, la definitiva consacrazione politica degli affitti brevi a livello statale ed europeo dimostra che l'immobile residenziale rimane l'asset d'investimento centrale per le famiglie italiane.