Meteo in Toscana, vento forte e minime in picchiata: andrà sotto zero

Previsto per alcuni giorni il transito di un fronte di aria fredda di origine polare che dovrebbe portare la minima domani 4 febbraio a circa 2 gradi, mercoledì sotto zero, a -2. Da giovedì graduale risalita fino alla forbice temperata 10-14 gradi di lunedì prossimo

Rinforzano i venti occidentali sulla Toscana e per domani, martedì 4 febbraio, si prevede il transito di un fronte freddo con afflusso d'aria fredda di origine polare che porteranno sulla regione precipitazioni poco significative ma forti venti da ovest nord-ovest.

Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per vento dalle 8 alle 18 in particolare sull'Arcipelago e la costa livornese e grossetana. Il codice diventa giallo sul resto della toscana, sempre per vento, dalle 6 di domani fino alla mezzanotte. Codice giallo per mareggiate dalla Versilia fino a tutta la costa livornese e grossetana dalla mezzanotte per tutta la giornata di martedì.



Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Per quanto concerne le temperature, occhio alle minime nei prossimi giorni: martedì 4 febbraio la minima sarà di circa 2 gradi, mercoledì 5 febbraio si dovrebbe andare sotto zero, a -2, mentre da giovedì è prevista una graduale risalita: 1 grado, 3 gradi, 5 gradi fino agli 8 gradi domenica e ai 10 gradi di lunedì prossimo 10 febbraio.