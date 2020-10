MEI 2020: premio alla carriera ai Litfiba

Sabato 3 Ottobre Ghigo Renzulli, Piero Pelù e Gianni Maroccolo a Faenza

Nel corso del Meeting delle Etichette Indipendenti, in programma a Faenza fino a domenica, Gianni Maroccolo, e Piero Pelù e Ghigo Renzulli saranno insigniti del Premio alla Carriera.

I tre musicisti dei Litfiba, il più celebre gruppo rock italiano, saranno premiati per i quaranta anni di successi e di album preziosi come "Desaparecido" e "17 Re". La cerimonia di premiazione di Piero Pelù è prevista in piazza del Popolo a Faenza, sabato sera, mentre Gianni Maroccolo e Ghigo Renzulli ritireranno il premio domenica pomeriggio nella stessa location.

Stefania Sandrolini