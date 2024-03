Mediateca Toscana: incontro con Barbara Enrichi

Prosegue in Mediateca Toscana - biblioteca multimediale specializzata su cinema e audiovisivo di Fondazione Sistema Toscana (via San Gallo 25 Firenze) – il ciclo di appuntamenti di cultura cinematografica, aperto al pubblico, dal titolo CinemA. Le registe, le attrici, le sceneggiatrici. In programma lezioni, presentazioni di libri e proiezioni che raccontano il contributo delle cineaste toscane nella cinematografia di ieri e di oggi.

Il prossimo appuntamento è giovedì 14 marzo, alle 16.30, con l’incontro con l’attrice e regista toscana Barbara Enrichi, che sarà presente in Mediateca Toscana (via San Gallo, 25), in occasione della presentazione del libro “Le conoscevo bene. Storie di Donne che fanno il Cinema”(edizioni La Vela), di Elisabetta Vagaggini.

Barbara Enrichi racconterà il suo percorso di affermazione nel mondo del cinema, dai primi film, alla vittoria del David di Donatello, fino ai suoi più recenti lavori. Modera l’incontro il critico e docente di Storia del Cinema, prof.Stefano Socci.

Il volume, con la prefazione del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ripercorre il ruolo delle attrici, nel cinema di ieri e di oggi, partendo dal presupposto che continuare a raccontare il segno lasciato dalle donne nei vari ambiti del vivere sociale – tra cui il cinema - possa dare un contributo alla costruzione di una nuova parità di genere. Sono inoltre tratteggiati i ritratti di otto famose interpreti toscane, vincitrici dei David di Donatello e dei Nastri d’Argento, grazie ad interviste inedite e dichiarazioni: Stefania Sandrelli, Lucia Poli, Barbara Enrichi, Athina Cenci,Laura Morante, Alba Rohrwacher, Elena Sofia Ricci e la (quasi) toscana, Sandra Milo.

Ingresso libero. Consigliata la prenotazione, scrivendo a press.areacinema@fst.itInfo: www.mediatecatoscana.it