Un libro di famiglia

La Federazione Pugilistica Toscana organizza il 14 luglio 2018 alle ore 10,30, a Firenze (alla Montagnola dell'Isolotto) presso la Palestra comunale "Giovanni Nepi", che prende il nome proprio dallo storico allenatore dei fratelli Guido e Sandro, la presentazione del volume "Mazzinghi: un eroe del '900" scritto da Riccardo Minuti (Tagete Edizioni).

La storia di Alessandro Mazzinghi il pugile due volte campione del mondo negli anni '60, che fu adottato dal territorio fiorentino... I suoi duelli con Nino Benvenuti divisero l'Italia in due fazioni come era stato per Bartali e Coppi.

Con l'autore Riccardo Minuti e l'intera famiglia Mazzinghi, saranno presenti: Eugenio Giani, Alberto Brasca, Massimiliano Baldesi, Leonard Bundu, Fabio Turchi.