Match Ball Firenze: ecco le 9 squadre toscane in gara nella serie A

La Toscana sarà rappresentata nella serie A 2021 da ben 9 squadre. La presentazione delle formazioni è stata fatta al Match Ball Firenze dove le compagini protagoniste hanno presentato le formazioni e i gironi dove sono stati inseriti. “Avremo sei squadre al maschile e 3 al femminile tutte in A1 – spiega Luigi Brunetti, presidente della Federtennis Toscana – siamo una regione fortunata che può mettere in campo tante squadre e soprattutto è l’occasione per vedere il tennis di livello con i nostri portacolori protagonisti a livello mondiale e le nostre ragazze anche loro al top del tennis femminile”.

“Siamo onorati di poter presentare al Match Ball Firenze – spiega Roberto Casamonti, presidente del circolo di Bagno a Ripoli, insieme al deus ex machina Leonardo Casamonti – tutte le squadre di serie A della nostra regione e speriamo di poter conquistare la massima serie con la nostra formazione”.

Presenti anche l’assessore allo sport del Comune di Bagno a Ripoli Enrico Minelli che ha fatto il saluto e il vicepresidente del comitato regionale toscano Romeo Tanganelli insieme alla consigliera Raffaella Rebecchi.

La Serie A1 2021 prenderà il via domenica 10 ottobre. Sedici le compagini suddivise in quattro gironi tra gli uomini, dove il Park Tennis Genova difende lo scudetto conquistato ad agosto 2020 in finale sul Tc Italia Forte dei Marmi. La formula è quella consolidata con le sei giornate di regular season, seguite poi dai play off scudetto e dai play out. Stesso discorso per la Serie A1 femminile, articolata in due gironi da quattro squadre. Squadra da battere è il Ct Lucca, che un anno fa si aggiudicò un'entusiasmante finale-derby contro il Tc Prato.

Nella competizione a squadre maschile il Tc Pistoia è stato inserito nel girone 1 con i campioni del Park Genova, il Ct Massa Lombarda e il Tc Crema. “La nostra squadra è pronta e avremo l’esordio domenica 10 ottobre subito a Genova con i campioni d'Italia – spiega Christian Belliti, capitano della formazione pistoiese – la conferma della nostra formazione con Vavassori, Viola e abbiamo un Matteo Trevisan sempre pronto per giocare” Il Tc Italia, vice campione in carica, se la vedrà con lo Junior Perugia, La Vela Messina e l'esordio sarà a Forte dei Marmi contro il Tc Parioli Roma.Nell’A1 femminile nel girone 1 è stata inserito il Tc Prato con Tc Parioli Roma, Tc Beinasco e Rungg Merano.

Prima gara fuori casa con il Tc Beinasco. “Trevisan, Stefanini e Kukova stanno facendo benissimo a livello internazionale e forse nelle prime gare non ci saranno – dice Gluca Rossi, capitano del clu laniero – ma abbiamo le nostre giovani Viola Turini, Beatrice Ricci e Noemi basiletti che le sostituiranno”. Nel girone 2 entrambe le squadre lucchesi con le campionesse d'Italia che sfidano il Tc Genova a Vicopelago “La squadra è la stesso dello scorso anno con Jessica e tatiana Pieri e Bianca Turati oltre alla straniera – dice il capitano Ivano Pieri – sarebbe bello difendere il titolo conquistato lo scorso anno” Mentre la squadra neo promossa del Tc Italia se la vedrà fuori casa con Canottieri Casale.

“Anche nel nostro caso jasmine Paolini è salita tanto in classifica e non sarà facile averla ma abbiamo tante giovani ragazze e giocheremo partita dopo partita anche perché essere in A1 al femminile è davvero un grande successo. Nel maschile – continua Sergio Marrai – la squadra c’è e anche in questo caso dipenderà molto se avremo Sonego e Travaglia a giocare”Definiti anche i gironi della Serie A2 con 28 squadre spalmate in 4 gruppi nel maschile e 14 team suddivisi in due gironi nel femminile.

Le quattro toscane di A2 sono tutte al maschile: Il Tc Sinalunga, retrocesso lo scorso anno proverà a tornare in A1, “Non sarà facile perchè siamo stati inseriti in un girone davvero competitivo – spiega Marzio Bernardini presidente del Tc Sinalunga – abbiamo confermato Luca Vanni ed è arrivato Daniele Bracciali con tutti i nostri giovani e nel Girone 1 giocheremo Ct Bari, Tennis Viserba, Eur Roma, Tc Vomero, Canottieri Padova, e Tc Siracusa”. L'inizio del campionato di A2 sarà il 3 ottobre e nella prima giornata il Tc Sinalunga riposa.

Nel girone 2 troviamo il Match Ball Firenze con Bassano, Tc Lecco, Tc Villasanta, Ct Lecce, Ct Palermo e Ronchi Verdi. Esordio a Lecce domenica 3 ottobre. “Ci siamo migliorati e puntiamo a salire – spiega Francesco Caforio capitano della squadra – inoltre abbiamo inserito anche i nostri under 16 terzi in Italia a squadre”. Nel girone 3 è stata inserita la formazione del Tc Bisenzio Prato neo promossa che avrà un raggruppamento composto da Ct Maglie, Tc Treviglio, Ferratella Roma, Tc Piazzano, Filari Tennis e Tennis Modena.

“Siamo davvero contenti di poter giocare la serie A – spiega il ds Stefano Bonechi – giocheremo in casa la prima partita con il Tc Piazzano e sono sicuro che il nostro team che vede tutti ragazzi che si allenano al club sarà esaurito” Nel girone 4 il Tc Prato che esordirà fuori casa a Casale contro i Canottieri Casale che insieme a Tc Palermo 2, Tc Baratoff Pesaro, Amp Pavia, Ct Bologna e Sg Angiulli Bari saranno le avversarie del circolo di via Firenze. “Lo scorso anno abbiamo perso la promozione al doppio di spareggio – spiega Antonio Cotugno, capitano della squadra maschile del Tc Prato – quest’anno potremo contare sul nostro straniero e sono sicuro che saremo competitivi”