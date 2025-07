Maggio: Massini con 'Liberamente' mercoledì 16 luglio

Ph C. Cataldi

Torna con l’ultimo appuntamento estivo, mercoledì 16 luglio, ore 21, LIBERAMENTE – una Scuola Popolare di Scrittura, l’iniziativa ideata e condotta dal direttore artistico del Teatro della Toscana, Stefano Massini. Biglietti (ingresso 5 euro) acquistabili sul sito del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (www.maggiofiorentino.com o direttamente su www.maggiofiorentino.com/events/liberamente-sotto-le-stelle).

LIBERAMENTE sotto le stelle è il titolo di questo secondo incontro che fa seguito a quello dello scorso 8 luglio, che ha raccolto 1.200 spettatori e inaugurato una importante sinergia tra il Teatro della Toscana e il Teatro del Maggio con il sovrintendente Carlo Fuortes. Anche in questo ultimo appuntamento del ciclo, il filo conduttore sarà “la rabbia”. “La rabbia come emozione nobile – ha spiegato lo stesso Massini –, ben lontana dalla violenza e dall’aggressività. La rabbia è la capacità di lottare, la scelta di non rassegnarsi a qualcosa”.

Alle parole e alla scrittura si aggiungerà la musica con alcune arie d’opera tratte dal Don Giovanni di Mozart nell’interpretazione dei cantanti, dei pianisti e dell'Ensemble orchestrale dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino.

Sono diverse migliaia le persone che hanno già partecipato agli incontri di LIBERAMENTE, il primo, nel marzo scorso, si è svolto al Teatro della Pergola. In tanti hanno aderito a questa idea di teatro aperto dove lo spettatore contribuisce direttamente alla scrittura di un “copione” collettivo fatto di storie, sogni ed emozioni raccontate sui fogli di un quaderno.

LIBERAMENTE sotto le stelle può contare sul sostegno di Unicoop Firenze.