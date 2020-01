L'operazione di ripulitura dall'argine dell'Arno è stata richiesta da Publiacqua. Presenti anche i Vigili del Fuoco

Per un intervento urgente di ripulitura dell’argine Lungarno Vespucci è chiuso tra via Melegnano e piazza Ognissanti. L’operazione è stata richiesta da Publiacqua e viene effettuata con l’ausilio dei Vigili del Fuoco. Il divieto di transito sarà in vigore fino alle 18 e riguarda anche la pista ciclabile. Consentito il transito solo per i pedoni lato edifici.