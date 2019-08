L’Opera di Santa Maria del Fiore apre una nuova biglietteria

Sarà in Piazza Duomo a Firenze

Da mercoledì 7 agosto 2019, l’Opera di Santa Maria del Fiore apre ufficialmente al pubblico una nuova biglietteria in Piazza Duomo 14 A a Firenze, che si aggiunge alle altre tre esistenti.

Nella nuova biglietteria sarà possibile, come nelle altre, acquistare il biglietto unico (costo 18 euro) per visitare i monumenti del Duomo di Firenze oltre che fare le prenotazioni per la Cupola del Brunelleschi.

Sempre nel mese di agosto una delle biglietterie, quella in Piazza San Giovanni 7, sarà parzialmente chiusa per lavori di riallestimento ma continueranno a funzionare le cinque casse automatiche.

Durante i lavori di ristrutturazione della nuova biglietteria l’Opera ha rinvenuto e fatto restaurare, in accorto con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Firenze Prato e Pistoia, pregevoli decorazioni pittoriche, risalenti alla prima metà del 1800, che occupavano integralmente le pareti e il soffitto della sala principale, raffiguranti motivi architettonici. Dopo una serie di saggi stratigrafici ordinati dall’arch. Fulvia Zeuli della Soprintendenza, i lavori di restauro sono iniziati nel novembre del 2018 ed eseguiti dalla ditta PT COLOR. Durante i lavori è stato anche possibile individuare la posizione originaria di una lapide commemorativa, che ricorda la visita di Papa Pio IX a Firenze nel 1857, dove è stata ricollocata.

La nuova biglietteria si trova nell’edificio centrale del complesso denominato “Le Tre Fabbriche”, costruito a partire dal 1825, con l’ingresso tra le due sculture di Pampaloni raffiguranti Arnolfo di Cambio e Filippo Brunelleschi. I locali dove è stata realizzata la nuova biglietteria erano la sede della sala delle Udienze, dello scrittoio e dell’archivio dell’Opera di Carità dei Cappellani.

I monumenti del Duomo di Firenze sono visitati ogni anno da circa tre milioni di persone, di questi un milione e quattrocento mila acquistano il biglietto e i restanti accedono gratuitamente alla Cattedrale.