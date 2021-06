L’inizio d’estate apre il programma della Tenuta di Artimino

L’inizio dell’estate apre il programma di attività alla Tenuta di Artimino dove poter godere momenti di vacanza e di svago, immersi nella campagna toscana, in un contesto unico: il Barco Reale, la grande riserva di caccia di Ferdinando I de’ Medici, dominata dalla Villa Medicea dei Cento Camini. Sarà facile scegliere, tra le tante e variegate soluzioni offerte dalla Tenuta, quella più adatta alle proprie esigenze: un weekend romantico, una vacanza per rigenerarsi, una settimana con la famiglia nel borgo medievale, giornate per fare sport e cicloturismo, una full immersion di arte e cultura, alla scoperta del patrimonio artistico toscano.

Qualunque sia la formula preferita, la vacanza sarà completata da momenti di relax in piscina, da degustazioni con i pregiati vini della Tenuta di Artimino, da gustose scoperte gastronomiche al ristorante della tenuta Biagio Pignatta: la trattoria contemporanea, dove apprezzare i sapori e le ricette tipiche del territorio. Da non perdere il momento dello chic-nic, il raffinato picnic con sommelier privato in uno degli angoli più belli della Tenuta, con affaccio unico sulla campagna toscana, sugli olivi e sui vigneti. Sono veramente molte le occasioni per visitare la Tenuta d’ Artimino e partecipare ai tanti momenti di intrattenimento organizzati per l’estate 2021. Tutti i giovedì di luglio appuntamento per il Sunset Aperitif, aperitivo al cockail bar. Un momento per rilassarsi nella luce rosata del tramonto con djset, cocktail e ottimo vino.

Il 31 luglio, si suggerisce di non perdere una particolare serata con chic-nic nell’ampio giardino della villa, questa volta in versione boho chic, con un sapore un po' vintage bohémien, e raffinata musica dal vivo. Il 6 e il 27 agosto torna l'appuntamento con Pizza & Rosé, serata allegra e divertente da vivere con gli amici, nel magico contesto della Villa Medicea. Il 10 agosto Calici di Stelle è la manifestazione che si svolge nel giardino della Villa La Ferdinanda, format sotto le stelle, ormai attesissimo, con musica, picnic in giardino per osservare il cielo alla ricerca di qualche stella cadente.

Inoltre, il Wine Bar è aperto tutti i giorni dalle 16 alle 20 per degustazioni dei vini della Tenuta o per un aperitivo in abbinamento ad un tagliere di sapori toscani. Così come il cocktail bar, aperto tutti i giorni, dal pranzo al dopo cena, per un light lunch, una centrifuga detox o una bevanda estiva e fresca. Da non perdere i due nuovi cocktail dell’estate 2021, creati dal barman della tenuta con i vini di Artimino, originali e ritempranti: il primo a base del vino bianco Artumes e l’altro miscelato con il rosé Vin Ruspo. In un luogo d’incanto, immersi nella natura della campagna toscana, piacere e relax vi aspettano alla Tenuta di Artimino.