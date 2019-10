Post Leopolda 10, fiori finti rossi e bianchi per "Italia morta vivente": le foto

Street Art a Firenze: curiosa aggiunta all'opera ironica che 'Tvboy' compose nei giorni della convention renziana

FOTOGRAFIE. Fiori finti, rossi e bianchi. Una aggiunta curiosa, con un po' di scotch, all'opera che lo street artist 'Tvboy', autore a Roma del 'bacio' tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ha realizzato nell'imminenza della Leopolda 10 ritraendo in un murales del piazzale di Porta al Prato, a due passi da una nota trattoria, l'ex premier come uno zombie accanto a una lapide, in cui è scritto "Italia Morta Vivente".

In un contesto così funebre, avrà probabilmente pensato l'autore dell'aggiunta, ci stanno bene dei fiori.