​Le più belle esperienze da regalare per Natale in Toscana

Con l'avvicinarsi del periodo festivo bisogna iniziare a pensare ai doni da fare ai propri cari. La Toscana è una delle regioni più affascinanti d'Italia, ricca di paesaggi suggestivi, arte, cultura e gastronomia. Ci sono molte esperienze da non perdere durante un viaggio in questa regione. Nel seguente articolo si vedranno alcune idee di esperienze da regalare per Natale da provare in questa splendida regione, adatte a ogni gusto ed esigenza.

Rilassarsi in un centro benessere

Per staccare dalla routine e dai problemi quotidiani, non c'è nulla di meglio che concedersi un po' di tempo presso una SPA. Tra queste, una delle migliori in Italia è Asmana, il centro benessere più grande d’Italia. La struttura si trova a Campi Bisenzio, a circa 15 chilometri da Firenze, immersa nel verde del parco di Villa Montalvo.

Qui è possibile dedicarsi totalmente a se stessi tra piscine riscaldate, esperienze sensoriali uniche e scenografie d'effetto, che ricreano con dovizia di particolari un lussureggiante ambiente esotico circondato da enormi palme. In questo periodo, peraltro, si può usufruire di interessanti pacchetti messi a disposizione dal centro, ottimi come idee regalo, quale ad esempio il pacchetto spa pensato per il Natale, ma è possibile scegliere anche tra gift card, voucher e varie tipologie di ingressi.

Fare una passeggiata a cavallo e degustare le prelibatezze locali

Un'altra ottima soluzione da regalare per le feste consiste nelle passeggiate a cavallo in Toscana sui colli Senesi, alternativa indicata soprattutto per chi desidera immergersi in tutta tranquillità nelle meraviglie naturali che questa regione ha da offrire. Ci sono numerose aziende agricole e centri ippici nei dintorni di Siena che organizzano escursioni a cavallo sui sentieri delle colline, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire panorami mozzafiato e di godere del contatto con la natura. Inoltre, i cavalli sono animali molto docili e, per questo, la guida risulta adatta sia a cavalieri esperti che a chi si avvicina a questo tipo di attività per la prima volta.

Per gli appassionati di enogastronomia locale si può invece optare per un pranzo in agriturismo con annessa visita alle cantine storiche di Montepulciano, presso cui assaggiare alcune delle più buone prelibatezze tradizionali, realizzate da mani esperte secondo ricette che si tramandano di generazione in generazione. Durante queste visite si ha l'opportunità di conoscere gli antichi metodi di produzione del vino, di scoprire la storia della zona e di assaggiare i più rinomati vini toscani, come il Vino Nobile di Montepulciano. Inoltre, alcune cantine offrono anche la possibilità di acquistare i propri vini preferiti da portare a casa come souvenir.

All’insegna dell’avventura con il riverplay

Se però la persona a cui si vuole fare un regalo per Natale è un amante dell'avventura e del brivido, l'alternativa ideale consiste nel permettergli di partecipare a un riverplay in Garfagnana alle strette di Cocciniglia.

Il riverplay consiste nel percorrere il fiume in modo avventuroso grazie ad attività come la canoa, il kayak, il rafting e il torrentismo. Questa esperienza regala ai visitatori l'opportunità di apprezzare la bellezza della natura circostante in un modo molto originale. Inoltre, grazie all'assistenza di professionisti, tutti possono partecipare e divertirsi in sicurezza. Un'esperienza indimenticabile per chi ama divertirsi circondato dalla natura nella sua forma più selvaggia e austera, ma anche per tutti coloro che desiderano ammirare le splendide acque cristalline e le tante grotte subacquee che qui dominano totalmente l'ambiente. Il tour ha una durata di circa 4 ore e 30 minuti.

Queste esperienze lasceranno sicuramente un ricordo indelebile nella mente di chiunque le abbia vissute.