Venerdì 6 novembre, dalle ore 18, se ne discute con un meeting on line della Fondazione Circolo Rosselli

È passato giusto un anno da convegno per il secondo centenario del Consolato statunitense a Firenze. Un convegno molto partecipato e con interventi interessanti e prestigiosi. L’ha organizzato la Fondazione Circolo Rosselli nella propria sede e ne ha pubblicato anche gli atti, nel primo Quaderno di questo quarantesimo anno di edizione dei QCR. Quindi la Fondazione ha le carte in regola per discutere e far discutere sui risultati delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti d’America, e farlo con competenza.

Venerdì 6 novembre, l’appuntamento è alle ore 18 fino alle 20, per collegarsi sulla piattaforma Zoom o su Facebook per un incontro sul tema "Le elezioni presidenziali Usa: risultati e prospettive". Interviene per primo il professor Stefano Luconi, dell’Università di Padova, che ha curato il convegno nell’ottobre 2019 sul Consolato Usa a Firenze e anche gli atti sul QCR; sono previsti anche gli interventi della professoressa Raffaella Baritono dell’Università di Bologna e del prof. Federico Romero, dell’Istituto Universitario Europeo. Coordina l’incontro on line Valdo Spini, Presidente Fondazione Circolo Rosselli.