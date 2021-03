Lavori tramvia, ritrovamento archeologico in viale Lavagnini

L’area di scavo per la realizzazione della conduttura Publiacqua è stata modificata per consentire l'analisi dei ritrovamenti

Questa mattina durante il coordinamento dei lavori della tramvia è stato fatto un punto con i tecnici di Publiacqua sulle attività in corso. Al momento sono stati posati 110 metri di rete e realizzata la cameretta contenente i pezzi speciali (snodi delle tubazioni e saracinesche), posati gli stessi pezze e realizzate le pareti in cemento armato tra viale Lavagnini e viale Strozzi.

In viale Lavagnini (macrofase 1) sono in corso alcuni approfondimenti chiesti dalla Soprintendenza per un ritrovamento archeologico che non era emerso nelle fasi di indagine preliminari svolte in collaborazione e coordinamento con la stessa Soprintendenza. L’area di scavo per la realizzazione della conduttura è stata quindi modificata per effettuare queste attività e i lavori proseguono con l'ampliamento dello scavo per consentire l'analisi dei ritrovamenti.

Su viale Matteotti (macrofase 7), dopo una fase di approfondimenti fatta con Regione, Sovrintendenza e Comune per la salvaguardia degli alberi monumentali, inizieranno domani i lavori di scavo

Publiacqua sottolinea comunque che l'organizzazione di un cantiere così complesso è fatta considerando tali evenienze e quindi la stessa consentirà il recupero nelle prossime settimane e il rispetto delle tempistiche previste.