Lavori in via Maragliano: con la Linea 2 della Tramvia nuovi posti auto, senza preferenziale

Nel 2019 la nuova segnaletica a seguito della riorganizzazione della mobilità nell'area

Lavori in corso su via Maragliano, in attesa dell'entrata in esercizio della Linea 2 della Tramvia che cambierà la mobilità in zona.



"Si tratta dell’asfaltatura della carreggiata e del ripristino di tratti di marciapiede. Previsto anche l’intervento nell'area di intersezione tra via Maragliano-viale Redi-Ponte San Donato in programma in orario notturno lunedì e martedì prossimo" spiega oggi l'assessore Stefano Giorgetti che spiega i tempi del piano.

"I lavori termineranno a fine mese. Da inizio anno, dopo l’entrata in esercizio della Linea 2 e la modifica del Tpl su gomma, si procederà al rifacimento della segnaletica e la riorganizzazione della sosta anche con il recupero di posto auto a seguito della revoca della corsia preferenziale" conclude Giorgetti.