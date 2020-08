Lavoratori irregolari in una stireria di Montemurlo

Arrestata la titolare dal Comando Provinciale di Prato dell'Arma dei Carabinieri. Ieri sequestrati frutta, verdura e un autocarro in via Pistoiese

Nel mirino di un controllo dei Carabinieri della Tenenza di Montemurlo è finita una stireria. I militari dell’Arma hanno scoperto l'ennesima azienda irregolare. Nel corso del servizio sono stati trovati otto operai al lavoro sulle macchine ma quattro erano irregolari. Sulla base di quanto accertato nel corso del controllo, i Carabinieri della Tenenza di Montemurlo hanno proceduto all’arresto della titolare di 37 anni, che è stato arrestato per sfruttamento di mano d'opera e per la violazione delle leggi sull'immigrazione e posta agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo a disposizione della autorità giudiziaria pratese.

A Prato ieri sono state sequestrate dalla Municipale 44 cassette con ortaggi di vario tipo, più una ventina di zucche di grosse dimensioni, oltre al veicolo utilizzato per la vendita, un autocarro e una bilancia per la pesa dei prodotti. Il controllo è stato eseguito nella mattina di ieri in via Pistoiese, all’altezza con via Bonicoli, da parte della squadra commerciale della Polizia Municipale. Gli agenti hanno notato che una persona di etnia cinese svolgeva un'attività di vendita al pubblico di prodotti agricoli, stoccati in un furgone con carrozzeria chiusa lì parcheggiato. E’ scattato quindi l’accertamento nei confronti dell'uomo che svolgeva l'attività nonostante fosse a conoscenza che in via Pistoiese e nelle zone limitrofe vige divieto di vendita ambulante di generi alimentari imposto da ordinanza sindacale. La persona infatti era già stata sanzionata nel passato, sempre per la vendita di prodotto agricoli in zona. Oltre ai sequestri e alla sanzione amministrativa di 500 euro, l'uomo è stato oggetto anche della misura amministrativa del daspo urbano. Con questo, sono circa 17 i sequestri operati dalla squadra commerciale della Polizia Municipale in via Pistoiese a partire da inizio anno.