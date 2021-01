La suddivisione delle spese della bolletta dell'acqua in un condominio

Domanda di un lettore al nostro esperto sulle procedure da utilizzare

Buonasera,

abito in un piccolo condominio a Reggio Emilia, fatto da sei appartamenti uguali in cui le spese per la bolletta acqua vengono suddivise da sempre per il numero di persone residenti o domiciliate nei sei appartamenti. Ora un appartamento è restato vuoto ormai da più di sei mesi cioè nessuna persona è residente o domiciliata in quell'appartamento che ha chiuso anche le forniture di luce e gas e ci stiamo chiedendo se il proprietario di quell'appartamento debba comunque contribuire alla suddivisione delle spese della bolletta acqua condominiale o no.

Vi chiediamo il vostro competente parere.

Grazie

C. B.

Salve,

le bollette dell'acqua sono composte da spese fisse e da consumi. I consumi essendo l'appartamento vuoto non devono essere attribuiti, ma i costi fissi dell'utenza si.

Per il futuro dovreste dividere i costi dei consumi attraverso le letture di contatori installati per ogni singola unità.

Saluti