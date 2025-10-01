'La sorella di Elvis' al Teatro delle Spiagge

Ph A. Botticelli

Dopo il debutto nazionale del mese scorso, torna in scena “La sorella di Elvis”, spettacolo che Angela Antonini e Floor Robert presenteranno in forma di lettura scenica con live painting, giovedì 2 ottobre (ore 19) al Teatro delle Spiagge di Firenze, primo appuntamento dell’Autunno Fiorentino del Teatro delle Donne promosso dal Comune di Firenze e finanziato dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura. Ingresso libero con aperitivo.

Lo spettacolo affronta il tema dello svilimento del corpo femminile, argomento di grande attualità come dimostra il prosperare di siti internet quali Phica e MiaMoglie. In “La sorella di Elvis” il corpo della donna si fa terreno simbolico, campo su cui combattono forze diverse e in contrapposizione. Un corpo ribelle e desiderante, il “soggetto” da cui ripartire. Un invito a ribellarsi all'immaginario patinato dei giorni nostri.Prossimi appuntamenti – Per l’Autunno Fiorentino del Teatro delle Donne, “La sorella di Elvis” andrà in scena anche giovedì 9 ottobre al Centro Giovani Sonoria di Firenze.

Giovedì 16 ottobre, ancora al Centro Giovani Sonoria, Gabriele Giaffreda in “Il disobbediente”, spettacolo che ripercorre l’esperienza della scuola popolare che Don Milani fondò a San Donato, alle porte di Calenzano, prima del trasferimento a Barbiana. Domenica 23 novembre nella sala Consiliare del Quartiere 4 (ore 19) letture da “L’Événement” di Annie Ernaux. Mercoledì 26 novembre al Parc di Fabbrica Europa “Mamme a metà” con Elena Miranda. E ancora, letture da Dacia Maraini, Oriana Fallaci e Silvia Nanni alla BiblioteCaNova Isolotto, corsi di lettura alla Limonaia di Villa Vogel e di teatro per adolescenti allo spazio Lavoratorio, spettacoli nelle scuole e, per i più piccoli, “Favole e merenda” alla Ludoteca La Carrozza di Hans.

Programma completo sul sito www.teatrodelledonne.com. TEATRO DELLE DONNEAutunno Fiorentino Ottobre - novembre 2025 Con il contributo diComune di FirenzeFondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero della CulturaFondazione CR FirenzeCon il sostegno diMaggio Musicale Fiorentino, Comune di Firenze-Estate Fiorentina, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Toscana Energia, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Scandicci, Unicoop Firenze.

In collaborazione con Intercity Festival, Fabbrica Europa, Quartiere 4.Info, prenotazioni e prevenditeSul sito ufficiale www.teatrodelledonne.comTel. 055.2776393 - teatro.donne@libero.it