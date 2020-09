la presentazione di Marco Olivieri in forza all'Empoli dal prossimo campionato.

facebook

Contento di essere tornato ad Empoli sperando di ricambiare la fiducia di tutti, allenatore, compagni e società.

Venerdì scorso Marco Olivieri è stato presentato alla stampa locale esprimendosi in tal modo:

"Ero in ritiro con la Juventus quando il mio procuratore mi ha reso noto che l'Empoli aveva espresso la volontà oltre che l'interesse per inserirmi nel suo organico. Per me tornare ad Empoli era come tornare a casa essendo stato qui 4 anni nel settore giovanile tanto da accettare subito, senza starci a pensare troppo.

Nella Juventus ho vissuto una belle esperienza dialogando ed allenandomi con grandi campioni ma adesso è arrivato il mio momento per poter esprimere le mie capacità nonostante che il reparto avanzato dell'Empoli abbia dei giocatori forti ma se il mister avrà bisogno di me mi farò trovare pronto.

Vengo dalla C, un campionato soprattutto fisico, ed ora dovrò affrontare un campionato nuovo dove mi piacerebbe giocare come seconda punta anche semi posso intercambiare facendo la prima, ma il mister saprà bene cosa farmi fare. Sono consapevole che questo campionato sarà molto importante per me ma l'esperienza con la Juventus mi ha fatto crescere molto in senso generale auspicando di riuscire a dimostrarlo qui ad Empoli per ripagare la fiducia di tutti nella fattispecie mister, compagni e società."