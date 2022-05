La Certosina, il programma di domenica 15 maggio

Al Galluzzo e dintorni sono i giorni de "la Certosina": la ciclostorica nata nel 2016 dopo la grande cena organizzata ieri sera alla Certosa dalla Misericordia del Galluzzo vede oggi lo svolgimento del Concorso “La Miglior Vetrina Certosina” a cura degli artigiani e commercianti del Galluzzo più la Mostra scambio e esposizione di bici e moto d’epoca. Il tutto fino alle 18 circa.

La corsa si svolgerà domani 15 maggio come Memorial Gaetano Ceccatelli in memoria di una grande persona molto amata al Galluzzo, nonché "motore" assieme a Paolo Fani, Giuseppe Gallai e Massimo Magnolfi della manifestazione che vale anche come terza tappa della Coppa Toscana Vintage (CTV) 2022.

Si tratta della quinta edizione della corsa per bici d’epoca sulle strade bianche ed anche questa volta è organizzata dal gruppo sportivo Misericordia del Galluzzo (sezione vintage) in collaborazione con il Gruppo Amatori Verrazzano, capitanato da Luigi Cappellini e titolare dell’omonimo castello di Greve in Chianti.

Questo il programma di domenica 15 maggio

ore 7:00-8:30

– Termine consegna pacchi gara (centro Sportivo Galluzzo in Piazza Puliti) e trasferimento libero da Piazza Acciaioli al Piazzale della Certosa del Galluzzo di tutti i partecipanti alla manifestazione

ore 9:00– Partenza de “La Certosina” dal Km Zero al piazzale della Certosa del Galluzzo per tutti i percorsi con la prestigiosa scorta del Club Moto D’Epoca Fiorentino

per i percorsi Certosino (medio) e Verrazzano (lungo) ci sarà la “Scalata con ristoro Speciale al Castello Di Verrazzano”

per tutti i percorsi fermata con visita al museo del ciclismo “Gino Bartali“

ore 14:00-16:00– Conclusione della manifestazione, Ringraziamenti, Saluti, Premiazioni dei Partecipanti e della Miglior Vetrina Certosina.

Dunque il ritrovo è in piazza Acciaioli dove oltre alle vetrine che per l’occasione parteciperanno al concorso “La miglior Vetrina Certosina” a cura del Centro Naturale Commerciale del Galluzzo, ci sarà un fornito e folcloristico mercato su tutta la piazza. La partenza è dal km zero dalla Certosa del Galluzzo con la scorta del Club Moto D’Epoca Fiorentino e si affrontano i tre percorsi accomunati dalla presenza, lungo la pedalata, di distese di vigneti ed ulivi e di centri dalla lunga storia come Montefiridoldi, la fattoria di Tignanello, Badia a Passignano, il borgo e il castello di Montefioralle fino all’arrampicata al Castello di Verrazzano.

Qui per i percorsi Certosino (medio) e Verrazzano (lungo) si svolge la scalata con ristoro speciale al Castello di Verrazzano. L’occasione per conoscere più da vicino il castello famoso oltreoceano per aver dato i natali al navigatore Giovanni. Fu lui a scoprire la baia di New York. Nel secolo scorso il castello è appartenuto al marchese Ridolfi, fondatore dell'Acf Fiorentina.

"Una gara che è la riscoperta delle radici del ciclismo, quello vero fatto di fatica, sudore, passione – ha sottolineato l'assessore allo sport Cosimo Guccione - la 'Certosina' è nata per far vivere un’esperienza capace di unire lo sport, la passione per il ciclismo, l’amicizia, il divertimento e la scoperta del territorio. Sarà una festa per tutti gli appassionati su percorsi che si snoderanno fra le bellezze delle nostre colline".

“La Certosina è una manifestazione che s’inserisce nel filone delle ciclostoriche e rende omaggio alla figura di Gino Bartali, nostro concittadino. Un evento – ricorda la presidente del Quartiere 3 Serena Perini – che è cresciuto nel corso degli anni e che vede sempre la presenza di un gran numero di partecipanti coinvolgendo tanti abitanti del Galluzzo. I luoghi che tocca la Certosina – continua la presidente Serena Perini – sono tra i più belli del mondo. Un evento sportivo che coinvolge tante associazioni del territorio unendo passione e turismo. Quest’anno seguiremo la manifestazione con ancora più attenzione per rendere omaggio a Gaetano Ceccatelli, promotore della manifestazione da sempre, morto recentemente ma rimasto fra noi con il suo sorriso e la sua passione”.Anche per l’edizione 2022 la manifestazione viene realizzata grazie alla collaborazione con il consiglio del Quartiere 3 e con il comitato fiorentino della UISP sezione ciclismo.