La Certosina 2026: il 17 maggio torna la ciclostorica del Galluzzo

Firenze – Tutto pronto per la Certosina 2026, la ciclostorica organizzata dalla Misericordia del Galluzzo che domenica 17 maggio porterà centinaia di appassionati a pedalare tra le colline a sud di Firenze su bici d’epoca e abbigliamento vintage.L’evento, quarta prova della Coppa Toscana Vintage, conferma il suo format che unisce sport, storia e territorio. Le iscrizioni online si sono chiuse martedì 12 maggio sul sito

http://www.lacertosina.it

ma chi non si è iscritto in tempo potrà farlo direttamente sul posto.

Sabato 16 maggio dalle 15:00 alle 19:00 in Piazza Acciaioli al Galluzzo sarà possibile ritirare le buste tecniche e i pacchi gara, oltre a iscriversi per chi non l’ha fatto online.

La mattina della gara, domenica 17 maggio, la consegna dei pacchi gara sarà attiva dalle 07:00 alle 08:30 sempre in Piazza Acciaioli.

Partenza e percorsi La partenza libera è fissata tra le 08:45 e le 09:00 da Piazza Acciaioli.

Due i tracciati a disposizione:

-Percorso “Museo”: il tracciato corto, pensato per chi vuole godersi l’esperienza in modo più rilassato.

-Percorso “Certosino”: il tracciato medio, che affronta le salite e le strade bianche tipiche della ciclostorica fiorentina.

Come da tradizione, l’evento non è una gara a cronometro ma una rievocazione: l’importante è pedalare con bici ante 1987 e vestirsi in stile d’epoca, rispettando lo spirito della Coppa Toscana Vintage.

A curare l’evento è la Misericordia del Galluzzo, che da anni porta avanti la Certosina come appuntamento fisso per gli amanti delle bici storiche. L’obiettivo resta quello di valorizzare il territorio del Galluzzo e le strade che collegano alla Certosa del Galluzzo, da cui la manifestazione prende il nome.

Per informazioni e programma completo: http://www.lacertosina.it