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La Certosina 2026: il 17 maggio torna la ciclostorica del Galluzzo

Iscrizioni chiuse online, si riapre sabato 16 maggio in Piazza Acciaioli. Due percorsi tra le colline fiorentine

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
15 Maggio 2026 14:55
La Certosina 2026: il 17 maggio torna la ciclostorica del Galluzzo

Firenze – Tutto pronto per la Certosina 2026, la ciclostorica organizzata dalla Misericordia del Galluzzo che domenica 17 maggio porterà centinaia di appassionati a pedalare tra le colline a sud di Firenze su bici d’epoca e abbigliamento vintage.L’evento, quarta prova della Coppa Toscana Vintage, conferma il suo format che unisce sport, storia e territorio. Le iscrizioni online si sono chiuse martedì 12 maggio sul sito

http://www.lacertosina.it

ma chi non si è iscritto in tempo potrà farlo direttamente sul posto.

Sabato 16 maggio dalle 15:00 alle 19:00 in Piazza Acciaioli al Galluzzo sarà possibile ritirare le buste tecniche e i pacchi gara, oltre a iscriversi per chi non l’ha fatto online. 

La mattina della gara, domenica 17 maggio, la consegna dei pacchi gara sarà attiva dalle 07:00 alle 08:30 sempre in Piazza Acciaioli.

Partenza e percorsi La partenza libera è fissata tra le 08:45 e le 09:00 da Piazza Acciaioli. 

Due i tracciati a disposizione:

-Percorso “Museo”: il tracciato corto, pensato per chi vuole godersi l’esperienza in modo più rilassato.

-Percorso “Certosino”: il tracciato medio, che affronta le salite e le strade bianche tipiche della ciclostorica fiorentina.

Come da tradizione, l’evento non è una gara a cronometro ma una rievocazione: l’importante è pedalare con bici ante 1987 e vestirsi in stile d’epoca, rispettando lo spirito della Coppa Toscana Vintage.

A curare l’evento è la Misericordia del Galluzzo, che da anni porta avanti la Certosina come appuntamento fisso per gli amanti delle bici storiche. L’obiettivo resta quello di valorizzare il territorio del Galluzzo e le strade che collegano alla Certosa del Galluzzo, da cui la manifestazione prende il nome.

Per informazioni e programma completo: http://www.lacertosina.it

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