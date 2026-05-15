Firenze, rapina con tronchesi e coltello: arrestato 47enne

Nella mattinata di mercoledì 13 maggio la Polizia di Stato di Firenze ha arrestato un 47enne per rapina aggravata.L’intervento è scattato durante un servizio straordinario di controllo del territorio. Il personale del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, mentre transitava in Piazza Puccini, è stato fermato da un uomo che ha chiesto aiuto: poco prima era stato rapinato della bicicletta e minacciato.Secondo il racconto della vittima, un 40enne di nazionalità malese, stava percorrendo via Baracca per recarsi al lavoro quando è stato affrontato dal 47enne.

L’uomo, brandendo un paio di tronchesi e minacciando di usare un coltello che teneva nel marsupio, si sarebbe impossessato della bici per poi fuggire in sella.Grazie alla descrizione fornita dalla vittima, gli agenti hanno avviato subito le ricerche. Il sospettato è stato rintracciato poco dopo in viale dell’Aeronautica e bloccato.Nel corso del controllo, i poliziotti hanno trovato nel suo marsupio un paio di tronchesi e un coltello da cucina. La bicicletta rubata è stata recuperata.Il 47enne è stato portato nel carcere di Sollicciano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.