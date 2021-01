"Invest in Tuscany, invest in values": 16 multinazionali con radici in Toscana

Lunedì 25 gennaio ore 12.30 in Regione la presentazione dell'ebook interattivo

La storia di 16 multinazionali che si sono stabilite in Toscana raccontata in un e-book realizzato dalla Regione dal titolo "Invest in Tuscany, Invest in values: 10 anni al fianco di chi produce valore in Toscana". Scritto in inglese e italiano, con un corredo di video, infografiche, numeri e curiosità, il libro sarà presentato lunedì 25 gennaio, alle 12.30, nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della giunta regionale, in piazza Duomo 10 a Firenze. Saranno presenti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il direttore di Invest in Tuscany Filippo Giabbani e alcune delle aziende coinvolte nel progetto. L'evento sarà fruibile in streaming (inizio alle ore 12.30).

Dal più grande polo dedicato alle Life Sciences, ad oggi al lavoro sugli anticorpi monoclonali contro il Covid-19, alla chimica industriale, all'opera per una plastica più green, ai pigmenti isolanti, prodotti in esclusiva in Maremma, alla carta prodotta da residui della filiera alimentare, fino ai brand della fashion industry, chi produce valore in Toscana si racconta attraverso video, infografiche, numeri e curiosità.

Il prodotto editoriale, in doppia lingua italiano-inglese, sarà al centro di una campagna di comunicazione online di Invest in Tuscany, l'ufficio regionale che da 10 anni sostiene gli investimenti stranieri in Toscana.