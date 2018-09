Sigilli a 46mila metri quadrati di area abbandonata

La Guardia di Finanza di Siena ha eseguito in data odierna, su delega della locale A.G., il sequestro a fini impeditivi di un noto sito industriale in Asciano abbandonato da anni senza le necessarie misure di messa in sicurezza ai fini ambientalistici per la presenza di amianto e rifiuti speciali.