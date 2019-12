Incontro Renzi-Salvini in casa di Verdini: Italia Viva smentisce

La notizia data dal quotidiano 'La Stampa', secondo cui si sarebbe bevuto anche del buon Chianti, viene definita "totalmente falsa" dal partito dell'ex premier

(DIRE) Roma, 6 dic. - "A differenza di quanto scritto da La Stampa Renzi e Salvini non si sono incontrati a Firenze, meno che mai nella casa di Denis Verdini. I due senatori si sono invece incrociati in Senato come peraltro rivelato dai numerosi giornalisti presenti in occasione della seduta parlamentare. Ma non vi è stato invece alcun incontro toscano. E meno che mai si è bevuto Chianti in una casa privata. La notizia è totalmente falsa". Così una nota dell'ufficio stampa di Italia Viva (Vid/ Dire)